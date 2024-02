El alcalde de Sevilla supervisa un ejercicio de bomberos y policías para mejorar la respuesta ante un incendio

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, coordina a bomberos y policías para mejorar la respuesta ante un incendio. Sanz ha asistido este miércoles a un ejercicio práctico en el que los bomberos han explicado a los policías locales cómo deben actuar y qué deben evitar cuando son ellos los primeros en llegar a un incendio.

Así, Sanz, que ha estado presente durante el ejercicio, ha explicado que "hemos detectado que en muchos casos son los policías los primeros en llegar a los incendios, por la sencilla razón de que están ya en la calle patrullando. Los bomberos tardan tan solo seis minutos en llegar a cualquier punto de la ciudad pero tienen que salir del parque", según ha recogido el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Por esta razón, el alcalde ha explicado que "para que una administración funcione como un reloj bien engrasado es clave la coordinación. En los meses que llevo al mando de este Ayuntamiento he detectado que eso es algo que debemos mejorar, no solo entre las diferentes áreas municipales, incluso dentro de ellas".

Asimismo, ha insistido en que "la seguridad de los ciudadanos es algo que me preocupa especialmente. Me he encontrado con que los bomberos y policías de esta ciudad son extraordinarios profesionales y además están implicados y tienen una enorme vocación de servicio público. Esa vocación de servicio y la necesidad de ayudar para poner a salvo al ciudadano es la que hace que en algunos casos los policías, cuando llegan antes a un incendio, entren sin pensarlo dos veces".

Sanz ha recordado que tenemos en Sevilla uno de los mejores cuerpos de bomberos de España, avalados por sus resultados y por los múltiples reconocimientos que reciben continuamente. "Son profesionales de referencia y nadie mejor que ellos para enseñar a sus compañeros policías", ha apuntado.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha esta formación para que los agentes de policía puedan recibir unas nociones básicas para saber cómo actuar y qué evitar al entrar en un incendio.

El Alcalde ha agradecido su implicación al inspector de bomberos al mando de la formación, Carmelo Cáceres. Así como, la colaboración del Colegio de Administradores de Fincas y los vecinos del bloque de viviendas en el que se ha desarrollado el ejercicio práctico que ha permitido ajustar las enseñanzas a la realidad que normalmente encuentran los policías y bomberos en un incendios.