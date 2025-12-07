El alcalde de Sevilla supervisa la finalización de las obras urbanísticas en el barrio de Santa Aurelia

Archivo - Obras urbanísticas en el barrio de Santa Aurelia de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado la finalización de las obras urbanísticas en el barrio de Santa Aurelia, en el Distrito Cerro-Amate, relativas a la mejora de la infraestructura en las calles Satsumas y Mandarinas, así como los trabajos de reurbanización de la calle Cañadul.

"Con un total de 562.000 euro de inversión, 212.000 euros en Satsumas y 350.000 euros en Mandarinas, hemos respondido a una demanda histórica de los vecinos y modernizamos esta parte de Santa Aurelia como me comprometí con ellos", ha afirmado el alcalde según una nota remitida por el Consistorio.

El Ayuntamiento han indicado que en la calle Satsumas se han renovado pavimentos, se han ampliado aceras, se han creado orejetas en las zonas de paso de peatones, se han eliminado barreras arquitectónicas y se ha instalado nueva luminaria LED en la plaza y alrededor del parque infantil, además de renovar toda la red de abastecimiento y saneamiento en el tramo entre las calles Amor y General Ollero, con acometidas nuevas para viviendas.

Por su parte, en la calle Mandarinas se ha llevado a cabo una reurbanización integral de un entorno "hasta ahora abandonado". La actuación ha contado con 44 plazas de aparcamiento, 2 de ellas para personas con movilidad reducida, renovado el acerado, asfaltado, pintado de vías, instalado luminaria LED y plantado árboles, "mejorando también la conexión del barrio con la Avenida de Andalucía". "Todo ello en un espacio que era un solar totalmente abandonado, que se inundaba con las lluvias y que era una bolsa de aparcamiento desordenada y problemática para los vecinos", ha destacado el alcalde.

Además, en la calle Cañadul, entre la Amor y General Ollero, se ha renovado el acerado, salvando desniveles mediante rampas en los extremos, con barandillas de seguridad, eliminando así una vía con socavones y obstáculos que "durante décadas dificultaban el tránsito peatonal y dificultaba el acceso a los comercios".