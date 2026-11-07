Alcalde Sevilla supervisa la transformación de Pagés del Corro con apertura al tráfico de las siguientes fases de obras

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado los resultados de la segunda y tercera fase de las obras de transformación de la calle Pagés del Corro, en el Distrito Triana, cuyo tramo correspondiente a la tercera fase ha abierto este viernes al tráfico.

"Las obras avanzan a buen ritmo y encaran ya su última fase, que comenzó en agosto. En Pagés del Corro ya se pueden ver los cambios, y así lo he comprobado junto a vecinos y comerciantes. La calle está experimentando una importante transformación, con la primera, segunda y tercera fase ya completamente terminadas", ha señalado Sanz en un comunicado.

Así, el Ayuntamiento de Sevilla inició el pasado 29 de junio la tercera y penúltima fase de estos trabajos de Emasesa que han comprendido el tramo entre las calles Victoria y Evangelista. Una actuación que ha permitido mejorar las redes de abastecimiento de agua y saneamiento en esta arteria principal del barrio de Triana.

Actualmente, se está ejecutando la cuarta y última fase, que abarca el tramo comprendido entre Evangelista y San Jacinto y cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2027.

El alcalde ha reiterado sus "disculpas a vecinos y comerciantes por las molestias ocasionadas por los trabajos" y les ha trasladado su agradecimiento por "su comprensión durante el tiempo que queda de ejecución de los mismos. Ejecución que ya comienza a dar resultados".

La actuación integral en Pagés del Corro cuenta con una inversión total de 7.779.376 euros. Además de la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, el proyecto contempla la instalación de una red de baldeo, la renovación del pavimento, la construcción de acerados más anchos para mejorar la accesibilidad, la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado mediante la plantación de decenas de nuevos árboles, convirtiéndose en la obra más importante de Emasesa en Sevilla capital en su historia.