Alcalde Sevilla supervisa la transformación de Pagés del Corro con apertura al tráfico de las siguientes fases de obras

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 14:31
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SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado los resultados de la segunda y tercera fase de las obras de transformación de la calle Pagés del Corro, en el Distrito Triana, cuyo tramo correspondiente a la tercera fase ha abierto este viernes al tráfico.

"Las obras avanzan a buen ritmo y encaran ya su última fase, que comenzó en agosto. En Pagés del Corro ya se pueden ver los cambios, y así lo he comprobado junto a vecinos y comerciantes. La calle está experimentando una importante transformación, con la primera, segunda y tercera fase ya completamente terminadas", ha señalado Sanz en un comunicado.

Así, el Ayuntamiento de Sevilla inició el pasado 29 de junio la tercera y penúltima fase de estos trabajos de Emasesa que han comprendido el tramo entre las calles Victoria y Evangelista. Una actuación que ha permitido mejorar las redes de abastecimiento de agua y saneamiento en esta arteria principal del barrio de Triana.

Actualmente, se está ejecutando la cuarta y última fase, que abarca el tramo comprendido entre Evangelista y San Jacinto y cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2027.

El alcalde ha reiterado sus "disculpas a vecinos y comerciantes por las molestias ocasionadas por los trabajos" y les ha trasladado su agradecimiento por "su comprensión durante el tiempo que queda de ejecución de los mismos. Ejecución que ya comienza a dar resultados".

La actuación integral en Pagés del Corro cuenta con una inversión total de 7.779.376 euros. Además de la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, el proyecto contempla la instalación de una red de baldeo, la renovación del pavimento, la construcción de acerados más anchos para mejorar la accesibilidad, la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado mediante la plantación de decenas de nuevos árboles, convirtiéndose en la obra más importante de Emasesa en Sevilla capital en su historia.

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