El alcalde de Sevilla se une a la defensa del arte sacro: "no daremos un paso atrás ante las amenazas"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha unido este miércoles a la defensa del arte sacro de la ciudad hispalense durante la firma del 'Manifiesto en Defensa del Arte Sacro de Sevilla', cita en la que ha recalcado la "defensa a ultranza" que el Consistorio ejercerá "donde sea necesario y sin dar un paso atrás ante las amenazas del comercio exterior".

Según una nota emitida por el Consistorio, el alcalde ha detallado en el encuentro que el compromiso del Gobierno local con el arte se muestra en iniciativas como llevar a Bruselas, conocida como la capital de Europa por reunir la sede de las principales instituciones europeas, una representación de "un arte y un oficio de siglos".

Así, ha subrayado que la exposición que tendrá lugar entre los próximos 22 y 26 de septiembre en el Parlamento Europeo (PE) de la capital belga, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el PE en colaboración con la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, es muestra de la defensa del gremio "ante las amenazas de comercios exteriores que ni de lejos llegarán a la calidad de los talleres sevillanos".

En este sentido, el alcalde ha destacado que será un encuentro "histórico", pues mostrará "desde el corazón de Europa un sector único en el mundo en el que Sevilla es referente".

Por otro lado, el alcalde ha enmarcado que este miércoles es también un día importante para el gremio del Arte Sacro y por ello, todas las instituciones se han unido para firmar el manifiesto.

Según el primer edil, la firma tiene como objetivo "concienciar a todos y reafirmar la importancia del Arte Sacro, que no solo es historia, cultura, tradición o turismo de Sevilla, sino una industria fundamental para la ciudad".

En este contexto, ha alertado de que se está intentando competir con los artesanos locales "desde fuera de nuestras fronteras", por lo que ha incidido en la necesidad de "mostrar apoyo y defensa más férrea de este sector 100% sevillano y andaluz que tiene un valor incalculable".

El primer edil ha destacado por último el "orgullo" de la ciudad de ser "la primera potencia mundial del arte sacro", por lo que ha mostrado su compromiso en nombre del Consistorio en la defensa e impulso de este ámbito que "ha alcanzado un nivel de maestría incomparable al de ningún otro lugar del mundo".