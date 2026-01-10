El alcalde de Sevilla visita el Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin y conoce el primer exoesqueleto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su visita al Centro de Estimulación Precoz 'Cristo del Buen Fin'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla ha visitado el Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, una obra social "de referencia incontestable" en la ciudad que atiende actualmente a más de 400 niños donde ha podido conocer el primer exoesqueleto pediátrico de Sevilla y el tercero de toda Andalucía.

Tal y como ha detallado el Consistorio local en una nota, el alcalde ha valorado el "enorme trabajo" que se realiza en este centro, que es un ejemplo de "profesionalidad, vocación y compromiso con los más pequeños y sus familias", al tiempo que ha subrayado la importancia de la atención temprana como "una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los niños con dificultades o trastornos en sus primeros años".

Durante la visita, el alcalde ha conocido el funcionamiento del exoesqueleto pediátrico, una tecnología pionera que permitirá avanzar en los tratamientos de rehabilitación y estimulación motora de los más pequeños que carecen de movilidad alguna.

Al hilo, ha apuntado que la incorporación de este exoesqueleto en la ciudad, a través de la hermandad del Buen Fin "sitúa a Sevilla a la vanguardia de la innovación aplicada a la atención temprana y demuestra que cuando se apuesta por la tecnología al servicio de las personas, los resultados son esperanzadores".

Asimismo, ha hecho énfasis en el papel del Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, que no solo ofrecen una atención integral y especializada a más de 400 menores, "sino que también acompañan y apoyan a las familias en momentos especialmente delicados", motivo por el que ha considerado que este centro "evidencia el papel imprescindible de las obras sociales de las hermandades en Sevilla".

En este sentido, el alcalde ha reafirmado el compromiso de la Administración hispalense con este tipo de recursos sociales y sanitarios, y ha asegurado que apoyar a la atención temprana y la innovación social, "como impulsa esta gran hermandad", es invertir "en el futuro de nuestra ciudad y en una Sevilla más inclusiva y solidaria".

EL EXOESQUELETO DEL BUEN FIN

Por otra parte, el Centro de Estimulación Precoz 'Cristo del Buen Fin' presentó el pasado 30 de octubre una "terapia innovadora" dirigida a niños con parálisis cerebral y otras discapacidades afines que acuden a sus instalaciones.

Se trata del exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, un dispositivo "único en el mundo" que se adapta al cuerpo del menor imitando el movimiento natural del músculo, "permitiendo caminar a aquellos pequeños que, de otro modo, no podrían hacerlo".

El exoesqueleto, desarrollado por Marsi Bionics y creado por la prestigiosa científica del CSIC y CEO de la compañía, Elena García Armada, ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su impacto en la calidad de vida infantil, gracias a los beneficios físicos y emocionales que aporta a la rehabilitación de la marcha. Este dispositivo revolucionario ha llegado por primera vez a Sevilla, incorporándose a las terapias que ofrece el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin.