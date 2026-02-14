El alcalde de Sevilla visita la Expo de Zurich Maratón en Fibes, antesala al evento del domingo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su visita a la Expo de Zurich Maratón en Fibes. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este fin de semana la feria del Zurich Maratón de Sevilla, la Expo Marathon, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), y que constituye la antesala del gran evento deportivo que tendrá lugar el próximo domingo.

Tal y como ha indicado el Consistorio local en una nota, durante su recorrido por las instalaciones, el alcalde ha podido conocer de primera mano el desarrollo de esta cita, que vuelve por noveno año al recinto congresual y "que se consolida como el centro neurálgico del Zurich Maratón de Sevilla".

En esta línea, la Administración local ha precisado que en este espacio se desarrollan "numerosas actividades paralelas al maratón" y es el punto obligatorio para todos los participantes, que deben recoger aquí su dorsal y la bolsa de la carrera.

La Expo Maratón se celebra en los pabellones de Fibes -- avenida Alcalde Luis Uruñuela, 1-- los días viernes 13 y sábado 14 de febrero de 2026, en horario ininterrumpido de 10,00 a 20,00 horas. La feria ofrece una "amplia programación" dirigida tanto a corredores como a acompañantes y visitantes, incluyendo la tradicional comida de la pasta, exposiciones fotográficas, venta de productos oficiales, charlas y coloquios con expertos, así como promociones exclusivas de patrocinadores.

El acceso a la Expo Maratón es gratuito para el público general, lo que favorece que se convierta en un punto de encuentro para aficionados al atletismo y visitantes interesados en el ambiente previo a la prueba deportiva.

Durante la visita, Sanz ha destacado la importancia del evento para la ciudad y ha señalado que "Sevilla se convierte este fin de semana en epicentro del atletismo mundial con el Zurich Maratón de Sevilla".

El alcalde ha concretado además el impacto económico y deportivo de la prueba, subrayando que el maratón es actualmente el tercer motor económico de la ciudad tras la Semana Santa y la Feria. Asimismo, ha puesto en valor la proyección internacional del evento, cuya edición de 2026 será retransmitida en más de 180 países y alcanzará potencialmente a más de 880 millones de hogares en todo el mundo.

La prueba contará con la participación de 17.000 corredores, lo que supone un récord de participación, y reunirá a 200 atletas de élite que competirán por lograr grandes marcas en el trazado más llano de Europa.