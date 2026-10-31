El alcalde de Sevilla visita la Feria del Libro y comparte un recorrido con libreros, autores y lectores

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la Feria del Libro 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la Feria del Libro de Sevilla 2026 (Felise), que se celebra hasta el próximo 8 de noviembre en los Jardines de Murillo. Durante su recorrido, ha saludado a libreros, profesionales del sector editorial y visitantes, interesándose por sus propuestas y conociendo de primera mano el ambiente y la actividad de esta cita cultural. Sanz ha estado acompañado por el director de la Feria, Antonio Agredano, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

En este sentido, el primer edil ha destacado que "la Feria del Libro es una de esas citas que nos recuerdan la importancia de la cultura en la vida de Sevilla. Los libros nos permiten descubrir, aprender, reflexionar y viajar sin movernos del sitio. Es una alegría ver los Jardines de Murillo llenos de libreros, escritores y lectores, compartiendo su pasión por la literatura y haciendo de Sevilla una ciudad que lee y disfruta de la cultura", según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

Esta edición de Felise reúne a 55 expositores, entre librerías, editoriales y entidades vinculadas al mundo del libro, y cuenta con la participación de 130 autores y más de un centenar de actividades. De este modo, presentaciones, encuentros literarios, conversaciones y firmas acercan a los lectores a escritores de diferentes géneros y generaciones. Entre sus principales propuestas figuran Hispalit, los encuentros del Centro Andaluz de las Letras y Reader Con Sevilla 2026.

"Desde el Ayuntamiento respaldamos de forma decidida iniciativas que acercan los libros a todos los públicos y que dan visibilidad al trabajo de nuestras librerías, editoriales y autores. La FELISE es también una oportunidad para disfrutar de los espacios públicos, encontrarnos alrededor de la cultura y reforzar el papel de Sevilla como referente literario", ha señalado Sanz, que ha animado a sevillanos y visitantes a acercarse a los Jardines de Murillo y disfrutar de la programación hasta el 8 de noviembre.