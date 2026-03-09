El alcalde de Sevilla visita las oficinas de Delta Airlines en Nueva York para impulsar la conexión aérea directa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la delegada municipal de Turismo, Angie Moreno, visitan las oficinas de Delta Airlines en Nueva York para impulsar la conexión directa con Estados Unidos. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro de trabajo en Nueva York con responsables de Delta Air Lines con el objetivo de avanzar en las oportunidades para establecer una futura conexión aérea directa entre Sevilla y Estados Unidos.

En la reunión, celebrada en las oficinas de la compañía en la ciudad de Nueva York, ha participado por parte de la aerolínea Scott Jordan, director de ventas y gerente de Delta en Nueva York, con quien el alcalde ha analizado el potencial del mercado Sevilla-Estados Unidos y las oportunidades estratégicas que representa una futura ruta transatlántica entre Nueva York y Sevilla, informa el Consistorio hispalense en una nota de prensa.

Esta visita se enmarca dentro del viaje institucional y de promoción internacional que el alcalde está desarrollando en Nueva York para reforzar el posicionamiento turístico y económico de la ciudad. Durante estos días, Sanz ha mantenido encuentros con responsables de la Organización de las Naciones Unidas, con empresarios y representantes del sector turístico, con el área de Turismo del Ayuntamiento de Nueva York, además de participar en la presentación internacional de la Bienal de Flamenco de Sevilla, entre otras actividades.

Durante la reunión, el alcalde ha trasladado a los responsables de Delta el momento de crecimiento que atraviesa el aeropuerto de Sevilla, que cerró 2025 con un récord histórico de 9,7 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 5,6% respecto a 2024 y más del 20% en comparación con 2023, situándose ya como el noveno aeropuerto de España por tráfico de pasajeros.

Además, Sanz ha destacado que el aeropuerto sevillano vive una fase de expansión de su conectividad internacional, con más de 20 nuevas rutas incorporadas entre 2023 y 2025, alcanzando 89 destinos y con previsiones de llegar en 2026 a 95 aeropuertos en 23 países operados por hasta 28 aerolíneas.

En este sentido, el alcalde ha subrayado el potencial del mercado norteamericano para Sevilla. Según los datos presentados durante el encuentro, la demanda entre Sevilla y Estados Unidos alcanzó 146.000 pasajeros en 2025, lo que supone un incremento del 48% respecto a 2022, con un crecimiento sostenido y una distribución relativamente homogénea durante todo el año.

Dentro de ese mercado, Nueva York se posiciona como el principal destino internacional actualmente no conectado directamente con Sevilla, con alrededor de 27.000 pasajeros anuales, cifra que además está creciendo con fuerza, con un aumento del 43% en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, añade la nota de prensa.

El alcalde ha señalado que "Sevilla está preparada para dar el salto al largo radio. Nuestro aeropuerto crece por encima de la media nacional, contamos con una conectividad europea consolidada y con una demanda real y creciente con Estados Unidos que hoy se canaliza a través de otros hubs europeos o de Madrid".

Sanz también ha destacado que "una conexión directa entre Nueva York y Sevilla supondría abrir una nueva puerta de entrada al sur de España y a Andalucía occidental, un territorio con enorme atractivo turístico, cultural y gastronómico, además de un creciente dinamismo económico".

Asimismo, el alcalde ha trasladado a Delta el compromiso institucional del Ayuntamiento y del Grupo de Conectividad de la ciudad para apoyar la apertura de nuevas rutas estratégicas, a través de análisis de mercado, acciones de promoción conjunta y coordinación con el sector turístico y empresarial.

"Para Sevilla sería un paso histórico contar con un vuelo directo con Estados Unidos, y para Delta supondría la oportunidad de convertirse en la primera aerolínea en conectar de forma directa el sur de España con Norteamérica, posicionándose además en un destino con una marca internacional muy potente", ha añadido Sanz.