El alcalde de Utrera critica que el Huesna "no acepte" rebajar el recibo a los afectados del corte de agua

UTRERA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Utrera (Sevilla), el popular Francisco Jiménez, otrora primer edil andalucista, ha lamentado este viernes que en el seno de la Junta General del Consorcio de Aguas del Huesna, la institución no aceptase su petición de rebajar el recibo a los vecinos de los once municipios afectados por el fallo en el abastecimiento ocurrido entre los días 13 y 17 de junio, por la fractura de una tubería principal del sistema en Tocina-Los Rosales.

"Esta compensación de oficio está más que justificada cuando, además, los recibos que están llegando a los ciudadanos vienen con unos incrementos desproporcionados, previsiblemente, provocados por el paso del aire en las tuberías que se contabiliza como si fuera un "falso consumo de agua. Desgraciadamente ni el presidente, Javier Fernández, ni el vicepresidente, José María Villalobos, han aceptado", ha dicho Jiménez respecto al presidente socialista de la Diputación y al exalcalde socialista de Utrera, este último vicepresidente del Consorcio.

Jiménez señala además la aprobación por unanimidad del plan de actuación diseñado por el Consorcio para la mejora de la red de transporte en alta presión del sistema, que establece la hoja de ruta de acciones a ejecutar para incrementar las garantías de suministro, la seguridad y la resiliencia del sistema, que abastece a unas 250.000 personas de la provincia; después del citado incidente de junio.

"Lo sorprendente es que, en la memoria de diciembre 2024, se reconoce que la rotura de la tubería tuvo lugar en los años de 2022, 2023, 2024 y ahora en 2025, por tanto, los cortes en el suministro ocurridos hace un mes no han sido algo imprevisto, ya que han venido ocurriendo sistemáticamente durante los últimos cuatro años, se sabía, pero no se actuó a tiempo", ha considerado no obstante el alcalde de Utrera, lamentando además que el asunto sólo haya sido objeto de un "informe verbal" por parte del vicepresidente del Consorcio.