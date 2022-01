El alcalde de Utrera (Sevilla) alega que la compra del cine cuenta con el "aval jurídico y económico" municipal

UTRERA (SEVILLA), 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ante la decisión del Juzgado número uno de Utrera (Sevilla), de citar como investigado al alcalde de dicha localidad, José María Villalobos (PSOE), por la denuncia por presunta prevaricación, tráfico de influencias y malversación promovida por Juntos por Utrera y Cs por la operación mediante la cual el Ayuntamiento adquirió los multicines del centro comercial Los Molinos, el primer edil ha anunciado su "máxima colaboración" con la Justicia y ha defendido que la compra contó con "el aval de los servicios jurídicos y económicos municipales".

El alcalde de Utrera ha manifestado que no va a recurrir el auto en el que el juzgado considera que "procede la reapertura de estas diligencias, vistas las actuaciones recibidas, de las que se desprende la presunta participación en los hechos denunciados" del alcalde y del edil de Cultura, José Montoro, ordenando que ambos declaren como investigados junto con Juan Manuel Tagua Serrano como representante de la empresa Hermanos Tagua Serrano, que habría comprado los cines por 450.000 euros vendiéndolos días después al Ayuntamiento por 680.000 euros.

"El primer interesado en que esto se acabe soy yo", ha dicho, considerando que "las declaraciones dentro de un proceso de diligencias previas de investigación son algo normal". Asimismo insiste en que el procedimiento seguido "no tiene la más mínima sombra de sospecha y cuenta con el aval de los servicios jurídicos y económicos municipales, como recoge el expediente puesto a disposición del juzgado", mientras los denunciantes señalan el beneficio de 230.000 euros cosechado por la empresa en sólo unos días y que la operación no fue elevada al pleno.

"Nos encontramos ante un paso más del normal desenlace del procedimiento abierto tras la denuncia de Juntos por Utrera y Ciudadanos, que ya fue una vez archivado y luego recurrido por los denunciantes solicitando que se investigara", tras lo cual el juzgado reabrió las actuaciones, citándole ahora como investigado.

"No es extraño que dentro de esas investigaciones se cite a declarar a los denunciados, como es el caso que nos ocupa", ha insistido el alcalde de Utrera, alegando que las actuaciones están en fase de diligencias previas y que "la fiscalía no ha calificado ningún delito, además de no solicitar la declaración de los denunciados".

Así, aboga por "dejar trabajar a la justicia, con el convencimiento absoluto de que la investigación terminará con el (nuevo) archivo de la denuncia".