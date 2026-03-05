Alcaldes socialistas de Sierra Sur de Sevilla piden reunión con el delegado de Industria para tratar los cortes de luz

Alcaldes socialistas de la Sierra Sur de Sevilla con el secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio. - PSOE

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha anunciado este jueves, 5 de marzo, que los alcaldes socialistas de la Sierra Sur han registrado una petición de reunión urgente con el delegado de Industria y Economía de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio José Ramírez, para abordar "soluciones urgentes al grave problema" de cortes de luz que, asegura, "están sufriendo los municipios de la Sierra Sur sevillana y que afectan tanto a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de esta comarca, como a la actividad económica y a servicios básicos como la sanidad o la educación".

Según ha enmarcado el partido en una nota, la Junta de Andalucía "tiene las competencias en materia de industria y tiene la obligación de garantizar que llegue el suministro eléctrico a todos los rincones de nuestra tierra". Así, ha acusado el Gobierno andaluz de "eludir los problemas de una comarca que está sufriendo la despoblación" y "condenar a sus vecinos a un futuro oscuro".

En este sentido, el alcalde de Aguadulce, José Ramón Montaño, ha asegurado que los vecinos de esta comarca "soportan continuamente micro cortes de luz y también cortes de larga duración, que no son propios del siglo XXI".

"Durante el temporal, la situación ha sido tremenda, un caos", ha añadido. "Todos los alcaldes están adoptando acciones tanto individuales como colectivas, incluso acudir al Defensor del Pueblo, para poner fin a esta problemática de una vez por todas", ha concluido el regidor de Aguadulce.