La alcaldesa de Alcalá recibe a los alcalareños que triunfaron en el Carnaval de Cádiz: "Sois orgullo de la ciudad"

ALCALÁ (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha recibido en el Ayuntamiento, a los representantes del Carnaval de Alcalá que "han hecho histori"a en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 para trasladarles personalmente las felicitaciones de toda la ciudad: "Os habéis ganado no sólo la admiración y el respeto de todo Cádiz, sino el cariño, la admiración y el orgullo de toda Alcalá".

Desde el integrante del primer premio en chirigota 'Ssshhh!', de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', el alcalareño Pablo de la Prida, a Jesús Gómez, Jesús Díaz, Juan Manuel Alguacil, y Juanma Moreno, con el tercer premio en comparsa, 'El Patriota'. De hecho éste último letrista ha hecho doblete con su participación en el Coro ADN, cuarto premio en el COAC, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En la recepción también han participado los jóvenes de la cantera, que junto a su director, Víctor García, han marcado un hito en el concurso gaditano, al quedar en tercer puesto con su comparsa juvenil 'A toda máquina'.

"El Carnaval en Alcalá es más que una fiesta, es una tradición y la calidad de sus agrupaciones está ya más que consolidada, además de garantizada con la nuevas generaciones que se abren camino entre los más grandes".