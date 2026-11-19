Personal de SAMU atienden a usuarios de la residencia - SAMU

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cantillana (Sevilla), Rocío Campos, ha exigido este jueves una "solución urgente" que preserve la continuidad de la residencia San Sebastián ante la situación que amenaza su continuidad, sobre la que pesa un procedimiento de desahucio, según advierte SAMU, que gestiona este centro concertado con la Junta, y ha pedido a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que abra "una negociación efectiva" con la citada fundación para proteger a unos residentes "de extrema vulnerabilidad".

Desde SAMU informan que "llevan años" intentando su compra al conocido popularmente como 'banco malo' "sin obtener respuesta". En este sentido, ante el juicio inminente, señalado para el 30 de noviembre, la regidora ha expresado su "firme compromiso" con los usuarios y con sus familias. "Su bienestar está por encima de cualquier interés y debe ser la prioridad de todas las partes implicadas", ha afirmado.

"Estamos hablando de personas con discapacidad que tienen aquí su hogar, sus rutinas, sus cuidados y sus vínculos de confianza. Todo eso merece protección. Cualquier decisión sobre este inmueble debe tener en cuenta cómo afecta a sus vidas y a la tranquilidad de sus familias", ha señalado la regidora.

Asimismo, la alcaldesa ha reclamado "responsabilidad, diálogo y una solución". Sareb y SAMU "deben sentarse y trabajar con un objetivo prioritario: preservar el bienestar de los residentes y la continuidad de su atención". Con todo, Campos ha asegurado que el Ayuntamiento prestará, dentro de sus competencias, "todo el apoyo que esté a su alcance" a usuarios y familias, al tiempo que ha pedido la "implicación" de las administraciones competentes.

SAMU, que gestiona la residencia desde 2010, ha lamentado que haya intentado comprar el inmueble en varias ocasiones para garantizar la estabilidad del servicio "sin que las propuestas hayan sido atendidas".

El juicio por la demanda de desahucio está señalado para el 30 de noviembre y el lanzamiento para el mes de enero, tal como señala la entidad, por lo que se ha reclamado de nuevo que se atienda esa opción de adquisición y abra una negociación que permita mantener a los 60 residentes en su entorno.

La titularidad del citado centro pasó a manos de la Sareb en 2015, y "tras un primer intento de desalojo", la fundación consiguió mantener el contrato de arrendamiento. "Desde entonces hemos tratado de alcanzar una solución que aporte estabilidad a largo plazo a este proyecto residencial", subrayan en SAMU.

ATENCIÓN A USUARIOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La residencia San Sebastián ofrece atención integral y especializada a personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales. Su trabajo combina la atención individualizada, el desarrollo de la autonomía personal y social y el acompañamiento cotidiano, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes y favorecer, cuando es posible, su acceso a recursos más inclusivos.

SAMU subraya que cualquier decisión sobre el inmueble debe tener en cuenta las necesidades de los residentes, sus vínculos y la continuidad de la atención. La fundación ha trasladado al juzgado la dimensión social del caso y las consecuencias que tendría el desalojo del centro. Según informa en un comunicado, "el órgano judicial aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión".

No obstante, la entidad reitera su voluntad de adquirir el inmueble o de buscar cualquier solución para mantener un servicio especializado que lleva más de quince años atendiendo a personas "con grandes necesidades de apoyo".