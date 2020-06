La alcaldesa de Gelves (Sevilla) reclama a la Junta que restituya a la pedriatra desplazada a San Juan

GELVES (SEVILLA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gelves (Sevilla), Isabel Herrera (PSOE), ha trasladado a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) San Juan-Gelves su "disconformidad" con la persistencia del traslado de la pediatra asignada al municipio, al centro de salud de San Juan de Aznalfarache, extremo decidido con motivo de la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Según Isabel Herrera, ante la pandemia de coronavirus Covid-19 y el estado de alarma decretado contra la misma, la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica San Juan-Gelves realizó cambios en los servicios ofrecidos desde el centro de salud de Gelves, "aduciendo la necesidad de gestionar de manera más eficiente y segura la situación de emergencia durante los peores momentos" de la propagación del virus.

No obstante, ha recordado que hace ya más de una semana que finalizó el estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, avisando la primer edil de que no comparte "la decisión del SAS de no restituir el servicio de pediatría en el municipio". "La Consejería debería haber puesto ya sobre la mesa una solución alternativa, más ajustada a la situación actual, que permita restituir el servicio de pediatría en nuestro municipio", ha aseverado.