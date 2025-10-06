El Alcázar ofrece visitas sobre la boda de Carlos V y rutas guiadas al monumento exclusivas para los sevillanos

Archivo - Patio de la Montería del Alcázar de Sevilla en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

La iniciativa es gratuita para nacidos o residentes en la capital

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla pone en marcha este mes dos nuevas propuestas culturales gratuitas, dirigidas exclusivamente a nacidos y/o residentes en Sevilla capital, con el objetivo de "acercar aún más" el patrimonio histórico de la ciudad y cuyas reservas pueden realizarse a través de la página web oficial del Patronato del Real Alcázar.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la primera de ellas es la visita temática 'La Boda del Emperador', que dará comienzo el próximo jueves 9 de octubre. Se celebrará todos los jueves, viernes y sábados a las 18,00 horas, en grupos reducidos de 25 personas, con acceso por el Patio de Banderas.

Durante el recorrido, los visitantes podrán adentrarse en los lugares donde se celebró el histórico enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal el 11 de marzo de 1526. "Palacios, capillas y jardines que se transformarán, por unos minutos, en el escenario vivo de una de las bodas imperiales más relevantes de la historia europea", ha señalado el citado comunicado.

En paralelo, se estrenará también una nueva visita guiada a los Palacios y Jardines del Real Alcázar, que se suma a las ya consolidadas visitas a las cubiertas y a la cripta del Patio de Banderas. Estas visitas tendrán lugar todos los miércoles, viernes y domingos a las 11,00 horas, también para un máximo de 25 personas y con acceso por el Patio de Banderas.

"Con estas iniciativas seguimos ampliando la oferta de actividades gratuitas para los sevillanos, apostando por un modelo que combina rigor histórico y disfrute ciudadano", ha señalado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, quien ha añadido que "queremos que los sevillanos vuelvan a sentirse parte de su patrimonio y vivan en primera persona los escenarios donde se escribió la historia de la ciudad".

"Invitamos a todos los nacidos y residentes en Sevilla a aprovechar esta oportunidad única de recorrer su propio patrimonio con una mirada renovada. Porque el Real Alcázar no solo se visita: se vive, se recuerda y se comparte", ha concluido Bueno.