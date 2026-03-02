El Alcázar de Sevilla acogerá un videomapping del 11 al 15 de marzo por el 500 aniversario de la boda de Carlos V

Recreación del videomapping en el Alcázar de Sevilla por el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes la celebración la próxima semana de un videomapping en el exterior del Real Alcázar, junto a una recreación teatral con motivo del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el videomapping, de 12 minutos, se celebrará del 11 al 15 de marzo, se proyectará sobre la Muralla y la Puerta del León, "la fachada más reconocible del Alcázar". Se trata de una obra creada específicamente para este enclave bajo el título 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor.

El espectáculo contará con seis pases diarios cada media hora a partir de las 20,30 horas. El aforo estimado por pase es de unas 2.000 personas. El espectáculo se apoya en fuentes históricas como el trabajo de Juan de Mata Carriazo, "para ofrecer un relato contemporáneo sin renunciar a la fidelidad histórica, y contará con banda sonora original, locución e iluminación artística diseñadas expresamente para esta obra", ha señalado el primer edil.

Además, el 11 de marzo, día exacto de la efeméride, la inauguración incorporará un acompañamiento especial con fuegos artificiales integrados en el discurso narrativo en los seis pases programados para esa jornada.

En paralelo, el mismo día, dentro del Real Alcázar, tendrá lugar una recreación del enlace a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla. La recreación contará con dos pases el día 11, a las 21,00 y 22,00 horas, y se repetirá el 12 de marzo con otros dos pases en el mismo horario.

Las entradas serán gratuitas y el Ayuntamiento informará en los próximos días del procedimiento para acceder a ellas.

"Para festejar lo que supuso este enlace entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal, volveremos a encontrarnos en este mismo marco del Real Alcázar para conmemorarlo como merece: poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra historia y la capacidad de Sevilla para seguir emocionando al mundo desde este rincón incomparable", ha subrayado el alcalde, José Luis Sanz.

"Invito a los sevillanos a que, a partir del próximo 11 de marzo, acudan a la Puerta del León para celebrar juntos 500 años de un acontecimiento que marcó una época y que Sevilla conmemora con un despliegue a la altura de su historia y de su ciudad", ha concluido.