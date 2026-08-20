El Alcázar de Sevilla prepara una edición especial de la revista 'Apuntes 22' por los 500 años de la boda de Carlos V

Archivo - Imagen de recreación de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar de Sevilla. - AYTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha licitado una edición especial de su revista técnica, científica y patrimonial 'Apuntes 22. Legado y Vanguardia', como homenaje a la conmemoración del 500 aniversario de la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en Sevilla en 1526.

Según han detallado fuentes municipales a Europa Press, el Patronato del Real Alcázar ha establecido las condiciones para contratar los trabajos de edición, impresión, digitalización y difusión de esta publicación, que ha contemplado tanto la producción de la revista en papel como su transformación en una publicación científica digital.

De esta manera, la edición impresa contará con 1.000 ejemplares, un máximo de 210 páginas y hasta 65.000 palabras, además de un cuadernillo en inglés de hasta 75 páginas. La revista incorporará también un código QR para facilitar el acceso a su versión digital.

Asimismo, la versión digital buscará reforzar el carácter académico de la publicación, para lo que se integrará en la plataforma Open Journal Systems (OJS), incorporará identificadores DOI para los artículos y se buscará su inclusión en bases de datos e índices científicos como Latindex, Dialnet y MIAR, además de la obtención del sello de calidad Fecyt.

Además, el proyecto ha contemplado contenidos adaptados a dispositivos móviles, traducción al inglés, formatos accesibles como HTML y XML-JATS y la incorporación de tecnología 3D para mostrar planos, mapas y recreaciones históricas relacionadas con los artículos.

El presupuesto máximo del contrato ha asciendido a 27.870 euros, de manera que 14.560 euros se han asignado para la edición e impresión y 13.310 euros para la digitalización y difusión científica.

El documento ha establecido que la revista impresa deberá estar lista en el plazo de un mes desde la aprobación de la maquetación, mientras que los trabajos de digitalización dispondrán también de un plazo de un mes desde la recepción de la revista maquetada.