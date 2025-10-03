Alcázar de Sevilla será sede de un congreso internacional y una exposición antológica de "Grandes Vuelos de la Aviación"

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno y delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha participado en la presentación de los actos de conmemoración de los Grandes Vuelos de la Aviación Española, que se celebrarán en el Real Alcázar de Sevilla durante los días 14 a 16 de octubre de 2025. Así, se ha anunciado que el Alcázar será sede de un congreso internacional y una exposición sobre los grandes vuelos de la aviación española.

En este sentido el Ejército del Aire y del Espacio, próximo a cumplirse el centenario de tan trascendentes gestas aéreas, ha querido rendir homenaje a "esos pioneros aviadores" y para ello tiene previsto celebrar una serie de actos en el Real Alcázar de Sevilla durante los días 14 a 16 de octubre próximos, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Además del congreso y la exposición, la institución presentará los actos a celebrar durante la década comprendida entre los años 2026 a 2035 en las distintas ciudades, origen o destino de los vuelos.

Alés ha hecho referencia "a los grandes vuelos que tuvieron a Sevilla como punto de origen", destacando el vuelo 'Jesús del Gran Poder', que salió de Tablada para llegar a distintos lugares de Hispanoamérica un domingo de Ramos de 1929, lo que "no puede pasar desapercibido en esta casa. Ese avión que llevó el nombre del señor de Sevilla, unió España y los territorios americanos, batiendo récords de distancia, y llevando el nombre de Sevilla y de Jesús del Gran Poder más allá del horizonte".

"Al conmemorar estos cien años, no solo celebramos vuelos; celebramos la voluntad de los pioneros que miraron al cielo, la contribución de Sevilla y España a la aviación militar y civil, la formación de pilotos, la innovación tecnológica, y el espíritu de conexión nuestro país con el resto del mundo, lo cual ha sido parte inseparable de nuestra identidad", ha señalado el delegado.

GRANDES VUELOS DE LA AVIACIÓN ESPAÑOLA

En 1926, un avión tripulado por aviadores españoles, el hidroavión 'Plus Ultra', consiguió, por primera vez, atravesar el Atlántico Sur desde la Península Ibérica, uniendo a España con Brasil, Uruguay y Argentina.

Este hecho, acogido con gran entusiasmo y reconocimiento internacional, abrió el camino a los enlaces aéreos a ambos lados del océano. Así, los aviadores españoles retomaron la ansiada aventura de "llegar más alto, más lejos, más rápido, tras la pausa en los avances de la aviación que impuso la pacificación del Protectorado de Marruecos".

Con el vuelo del 'Plus Ultra' se inició un periodo en el que los avances técnicos corrieron parejos a los desarrollos operativos y esto, "unido al arrojo y espíritu de superación de los aviadores españoles, se tradujo en un importante número de gestas, que denominamos como el periodo de los Grandes Vuelos de la Aviación Española".