Alcolea del Río (Sevilla) presenta sus XIX Jornadas y Mercado Medieval por el V centenario de su separación de Lora

Alcolea del Río presenta sus XIX Jornadas y Mercado Medieval por el V centenario de su separación de Lora

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este martes la presentación de las XIX Jornadas y Mercado Medieval 'V Centenario' de Alcolea del Río, que se celebrarán los días 28, 29 y 30 de noviembre en esta localidad sevillana y cuya programación conmemora los 500 años de la separación de Alcolea del Río de Lora del Río, municipio al que perteneció hasta 1504.

Según ha informado la institución provincial en una nota, para celebrar este quinto centenario, el Ayuntamiento ha diseñado una serie de actividades que recrean el contexto histórico en el que se produjo este hecho.

Durante el fin de semana tendrá lugar un gran Mercado Medieval que incluirá talleres artesanales, demostraciones de oficios, puestos de venta y diversas animaciones callejeras, integradas en un amplio decorado que pretende trasladar al visitante a la época.

El Ayuntamiento ha destacado el "alto nivel" alcanzado por este evento, que a lo largo de sus 18 ediciones anteriores "ha logrado situarse en una posición destacada dentro del conjunto de mercados medievales de la provincia de Sevilla".

En el acto de presentación han participado el alcalde de Alcolea del Río, José Raimundo López González; el teniente de alcalde, Manuel Jesús Montero Romero; la concejala Salud Navarro Parrilla; el técnico de Cultura, Francisco Remesal; Manuel Jesús López Navarro, de la Asociación de Caballeros Cruz de Malta; y Manuela Delgado Rey y Josefina Gil Naranjo, de la Asociación de Mujeres Arva.

Asimismo, se ha mostrado también el cartel anunciador de esta edición, obra de Paco Remesal. Según la organización, se trata de "una alegoría onírica del énfasis y la exaltación que los caballeros de la Orden de Malta pusieron en la conquista de Alcolea del Río para los caballeros hospitalarios". También se ha enmarcado que el legado de aquella presencia permanece visible en el pórtico de la iglesia de San Juan Bautista, donde se conserva una cruz de Malta datada en el siglo XIV, hoy deteriorada por el paso del tiempo.