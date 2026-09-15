Alerta por virus del Nilo en Coria del Río (Sevilla) tras confirmarse un nuevo caso leve

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SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado a 65 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este martes, 15 de septiembre, un nuevo caso leve en el municipio hispalense de Coria del Río.

De este modo, según figura en la última actualización realizada en dicha jornada, consultada por Europa Press, con este nuevo caso se han registrado 39 casos leves y 26 desarrollados como enfermedad neuroinvasiva, registrándose un total de tres defunciones. En concreto, se han producido un total de 30 ingresos a causa de esta afección, mientras que actualmente permanecen ingresados cinco.

En contexto, este nuevo caso ocurre en la misma jornada en la que se ha registrado un nuevo fallecido, en este caso, un hombre de 81 años diagnosticado con Fiebre del Nilo Occidental (FNO) residente en Tomares (Sevilla), aunque la exposición fue en Mazagón (Huelva) presentaba "patologías previas muy importantes", según ha concretado en preguntas a los periodistas el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

En concreto, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha detallado que el paciente contaba con patologías previas y permanecía ingresado en el Hospital San Juan de Dios Aljarafe tras ser diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) el pasado 2 de septiembre.

Los casos se han producido en su totalidad entre Sevilla y Huelva, excepto un caso registrado en la localidad malacitana de Pizarra. Así, con este nuevo caso en Coria del Río --ocho en total--, la provincia de Sevilla registra 58 casos, mientras que Huelva suma seis.

Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con once, seguido de Dos Hermanas con nueve, Coria del Río, con ocho; La Puebla del Río, Almensilla y Aznalcázar con cinco casos cada uno, y Palomares del Río y Sevilla capital, ambos con tres positivos.

A ellos se suman Bollullos de la Mitación y Los Palacios y Villafranca, con dos casos contabilizados, mientras que Huévar del Aljarafe, Olivares, Pilas, San Juan de Aznalfarache y Utrera se sitúan con un único caso, respectivamente. En cuanto a las localidades onubenses afectadas, Almonte, Gibraleón, Hinojos, Niebla, San Bartolomé de la Torre y Mazagón suman un caso cada uno.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 686 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 172 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 8.322 determinaciones entre el 1 de junio y el 30 de agosto.

27 MUNICIPIOS ANDALUCES EN ÁREA DE ALERTA

En paralelo, actualmente son 27 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. Por provincias, se encuentra en esta situación Benalup-Casas Viejas y Jerez de la Frontera, en Cádiz; Lucena, en Córdoba; Almonte, Gibraleón, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera y San Bartolomé de la Torre, Huelva; Alhaurín de la Torre, Cártama y Pizarra, en Málaga; y otros quince municipios sevillanos.

En concreto, en Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Cantillana, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, Huévar del Aljarafe, La Luisiana, La Puebla del Río, Las Navas de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, Pilas, Utrera, Guadalema de los Quintero y Villamanrique de la Condesa.

La declaración de un área en alerta implica intensificar las vigilancias entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación a la ciudadanía para fomentar las medidas de protección frente al virus. Los ayuntamientos deben también intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

SANIDAD PIDE EVITAR LAS PICADURAS

Ante esta situación, la Consejería ha incidido en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables y en aquellos municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Asimismo, Salud Pública ha enfatizado en la importancia de evitar acumulaciones de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos, ya que estos espacios pueden convertirse en lugar de cría de las larvas de mosquito.