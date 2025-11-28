Alertan de un aumento de estafas telefónicas en Sevilla a comercios, usando números desconocidos y con "urgencia"

Archivo - Policía Nacional. Agente. Estafa telefónica. Imagen de archivo. - POLICÍA - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha advertido este viernes de que ha detectado un aumento de estafas dirigidas a establecimientos comerciales de distintos sectores en Sevilla, hechos en los que los autores contactan con empleados del local mediante una llamada telefónica a través de números desconocidos y, utilizando información previa sobre el negocio, se hacen pasar por encargados, proveedores o empresas de reparto con supuestas incidencias urgentes.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, los acusados realizan llamadas incluso con prefijos internacionales como los de México. Así, prosigue, "mantienen la línea ocupada y ejercen presión para impedir que el empleado confirme la llamada con su responsable real".

Posteriormente, ordenan retirar dinero de la caja o de cuentas personales, o bien dirigiendo a los trabajadores a realizar pagos mediante otros sistemas como cajeros automáticos o tarjetas prepago. En caso de duda, los estafadores pueden llegar a utilizar amenazas, apelando a posibles consecuencias laborales o perjuicios económicos para el negocio.

En este contexto, la Policía Nacional ha realizado algunas recomendaciones para evitar estafas de esta tipología, como interrumpir la comunicación y comprobar siempre la veracidad de la llamada, no facilitar datos internos ni información personal del negocio, no aceptar procedimientos de pago desconocidos o no autorizados internamente o desconfiar de instrucciones que causen urgencia, entre otros.