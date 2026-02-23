Alertan de cierre "inminente" del IES Híspalis de Sevilla para ampliar la residencia: "Es privatizar, estamos desolados"

IES Híspalis en Sevilla - PROFESORADO DEL IES HÍSPALIS

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesorado del IES Híspalis ha advertido este lunes, 23 de febrero, del cierre "inminente" del centro. Según explican, la medida responde a una decisión que contempla la remodelación y ampliación de la residencia universitaria ubicada en uno de los edificios del complejo educativo y deportivo Pino Montano. Esta actuación implicaría, enmarcan, destinar el inmueble íntegramente a su uso como residencia, poniendo fin a su actividad lectiva.

"Nos enteramos de la noticia durante una reunión en la que nos dijeron a los profesores que de aquí a dos cursos se iba a remodelar la residencia, que se iba a ampliar, por lo que querían convertir el centro íntegramente en una residencia universitaria. El barrio está desolado, cada vez hay más privatización y menos recursos para los públicos", ha enmarcado en una entrevista a Europa Press la jefa del departamento de Cultura clásica del IES Híspalis, Rocío Núñez.

Según ha expresado Núñez, la situación afecta a unos 500 alumnos que actualmente se encuentran matriculados en el centro y que se verán "obligados" a desplazarse "involuntariamente" a otros institutos, entre ellos el IES Llanes o el IES Pino Montano. "Hay que tener en cuenta que estos centros ya tienen una ratio muy saturada, también va a ser un problema para ellos. Ya son 33 o 35 alumnos por clase, ¿van a tener que acoger a más?", ha apostillado.

De igual forma, la situación afectaría, según la titular, a centros adscritos al mencionado instituto, como el CEIP Escritor Alfonso Grosso y el CEIP Mariana de Pineda. "Esto son familias que también van a ver a sus hijos reubicados. Estamos hablando de que muchos tendrían que trasladarse a centros que se encuentran a unos diez minutos en coche, y no todas las familias tienen facilidades en el desplazamiento. Es inhumano".

Asimismo, ha advertido de la posibilidad del cierre del Complejo Educativo Provincial 'Pino Montano', y con ello del cese de las actividades deportivas que ofrece. "Con una cuota básica, muchas familias tenían a su disposición un centro deportivo, una piscina, por ejemplo. Muchos niños vienen aquí. Nos quedamos sin espacios que puedan dinamizar el barrio", ha añadido.

Al hilo, las consecuencias del posible cierre, a juicio de Núñez, traspasan las barreras educativas. "Lo que sentimos es que nos quedamos sin espacios de ocio, sin espacios dedicados a la cultura. Si cierran este centro, estamos perdiendo un pulmón del barrio, un espacio que daba mucha vida y muchas posibilidades de hacer actividades distintas. Cada vez vemos que se opta más por la privatización y menos por el refuerzo de los centros públicos. Es una pena, especialmente para los más jóvenes que hacen uso de nuestras actividades", asegura.

Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía, en preguntas de esta agencia, han aclarado que el centro "es de titularidad de la Diputación Provincial de Sevilla", que "la prestación del servicio educativo en este instituto se realiza mediante un convenio de colaboración entre la Diputación y la Consejería de Desarrollo Educativo y FP" y que la institución provincial "ha trasladado a la Consejería su intención de destinar los espacios actuales del instituto a la ampliación de la residencia de estudiantes ubicada en el mismo recinto". "Se trata de una situación sobrevenida derivada de una decisión por parte de la titularidad del edificio, un espacio que destinarán a la residencia de estudiantes", han asegurado.

Por ello, la Delegación Territorial de Sevilla "ha iniciado de manera inmediata un estudio técnico y organizativo para garantizar, en cualquier escenario, la adecuada escolarización del alumnado en centros públicos de la zona mediante una planificación ordenada de la oferta educativa de los próximos años".

Asimsmo, inciden en que la Delegación ha llevado a cabo un estudio de evolución del alumnado de la zona, los espacios y plazas disponibles en los institutos, ha analizado la situación del alumnado de 6º de Primaria y ha mantenido reuniones tanto con los equipos directivos de la zona de Santa Justa como con las familias del CEIP Mariana de Pineda y del CEIP Alfonso Grosso. Además, se ha informado a la Dirección General de Formación Profesional para ajustar la planificación de la oferta, teniendo en cuenta que se trata de un distrito único y se ha revisado técnicamente el mapa de adscripción de 1º de ESO para el próximo curso, dado que tras la comunicación de la Diputación ya no se ofertarán plazas de entrada en el IES Híspalis.