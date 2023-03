Alertan del cierre de salas de endoscopia en el Virgen del Rocío (Sevilla) y la Junta alega una "reestructuración"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha alertado este miércoles del cierre de tres salas de endoscopia en el Hospital General del Virgen del Rocío para abrirlas en el nuevo Doctor Muñoz Cariñanos. Está previsto, según afirma el SMS, que "después de Semana Santa permanezcan cerradas cada día entre dos y tres salas de endoscopia digestiva en el Hospital General junto con otras dos salas que permanecerán cerradas a diario en el Hospital Muñoz Cariñanos. Este cierre no se debe a la necesidad de realizar obras de mejora, que no está previsto iniciar a corto plazo, sino a que no se contrata a más profesionales".

"Dada la enorme demanda de esta técnica, resulta indignante que la dirección de Virgen del Rocío no realice las contrataciones necesarias para poner en funcionamiento estas salas, a pesar de que cada día asistimos a anuncios grandilocuentes por parte de la Junta sobre contrataciones masivas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", ha remarcado el sindicato en una nota de prensa.

Fuentes del Virgen del Rocío han explicado a preguntas de Europa Press que la apertura de cualquier centro o nuevas instalaciones, como es el caso del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, "conlleva una reestructuración interna del servicio, proceso en el que actualmente se encuentra la unidad de Aparato Digestivo del Virgen del Rocío". Esta reorganización, ha apostillado, "va a dar respuesta al incremento de indicaciones de endoscopias tanto de Atención Primaria como especializada, además de a algunos procedimientos complejos que requieren de endoscopia previa, como la cirugía de obesivad". La Junta ha confirmado que la atención sanitaria está "garantizada".

El Sindicato Médico de Sevilla lleva "meses" alertando de la "ausencia de una plantilla propia" en el antiguo Hospital Militar. "Es inaceptable que con esta sobrecarga brutal en el área de endoscopia digestiva se cierren a diario cuatro o cinco salas de endoscopia digestiva en cada una de las cuales podrían ser atendidos entre seis y diez pacientes por jornada. El SAS parece tener prisa por anunciar la puesta en marcha del nuevo hospital, pero si esto se hace en este contexto de grave falta de recursos simplemente está engañando a la población y faltando al respeto a los pacientes", ha sentenciado.

Por ello, ha reclamado de manera "urgente" un "dimensionamiento adecuado" de la plantilla de digestólogos del Virgen del Rocío con la que "poner fin a la sobrecarga que soportan desde hace años estos profesionales" y permita poner en funcionamiento todas las salas de endoscopia que existen en este hospital y en el Doctor Muñoz Cariñanos. Ha exigido, asimismo, el "fin de la adscripción" de este centro al Virgen del Rocío y que se le dote de "entidad independiente" y de su "propio" equipo directivo y su plantilla. "De otro modo, se estará engañando a la población y sacrificando a los pacientes y los profesionales en aras de la mera propaganda política", ha remarcado.