Alertan de falta de personal para alumnos con necesidades especiales en instituto de Mairena (Sevilla):"Hay desatención"

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AMPA Aljaleri del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cavaleri de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha solicitado de forma "urgente" una reunión con el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, Miguel Ángel Araúz Rivero, para advertir de la situación de desatención que, según denuncian, afecta al alumnado del aula específica del centro tras haberse quedado sin Personal Técnico de Integración Social (PTIS) desde el inicio del curso.

En un escrito remitido al delegado y al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación subraya que esta carencia impide "cubrir adecuadamente las necesidades básicas, educativas, asistenciales y de inclusión" del alumnado con necesidades educativas especiales, generando, añaden, una situación de "desprotección y desatención inaceptable".

El AMPA considera que la figura del PTIS es un recurso imprescindible para el desarrollo diario del alumnado con discapacidad o trastornos del desarrollo, y recalca que su ausencia compromete el derecho a una educación en igualdad de condiciones.

Por ello, la asociación solicita la cobertura inmediata de la baja o vacante del puesto de PTIS en el aula específica del IES Cavaleri, así como que se priorice la atención educativa de estos estudiantes "con la inmediatez que el caso requiere".

Asimismo, el colectivo recuerda que tanto la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, establecen la obligación de garantizar los apoyos necesarios para la plena inclusión educativa del alumnado con discapacidad.