La Algaba (Sevilla) pide a la Junta que evite a los mayores desplazarse a otros municipios para vacunarse del Covid

LA ALGABA (SEVILLA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha pedido a la Junta de Andalucía que evite a los mayores de la localidad desplazarse a otros municipios para vacunarse contra el Covid-19 y ha expresado su "indignación y malestar" por el hecho de que la campaña se realice en las cabeceras de comarca.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que enviará una carta al consejero de Salud, Jesús Aguirre, pidiéndole que "rectifique este criterio" al no entender el argumento que se ha dado desde Salud de los problemas de la vacuna, que precisa de "condiciones muy concretas de refrigeración para su conservación y transporte, razones de logística y de disponibilidad de personal".

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha afirmado que "no comprende que

para residencias de mayores se haya podido soportar la vacuna y para los mayores de

80 no se aplique el mismo criterio". Esto genera una "discriminación entre pueblos" ya que los mayores algabeños "no van a tener el mismo acceso a la vacuna que los de otros municipios".

"Muchos mayores no tienen medios ni recursos para poderse trasladar, por lo que creemos que va en detrimento de nuestra ciudadanía, creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda". "Al igual que ha sucedido con la residencia donde han

habilitado puntos de vacuna, pensamos que lo podían haber hecho en esta ocasión,

cuando hablamos de cientos de mayores y cuando, al mismo tiempo, hemos puesto a

disposición de Salud tanto espacios municipales adecuados como el Centro de Salud", ha añadido el regidor algabeño.

El alcalde ha asegurado, por último, que existe una preocupación entre los vecinos por la imposibilidad de trasladarse, "porque muchos carecen de medio de transporte o de una red familiar para ayudarles, circunstancias a las que se suma las restricciones de movilidad del municipio".