Ali El Kardoufi, cocinero en Sevilla, sufre un ataque de misil en Baréin: "Llegué a grabar un vídeo de despedida"

Imagen del edificio en llamas, donde estaba alojado Ali El Kardoufi, tras el impacto de misiles en las plantas superiores. - ALI EL KARDOUFI

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ali El Kardoufi, jefe de cocina de Restaura Truck, un catering de Sevilla, se encuentra en Ryad, la capital de Arabia Saudí, a la espera de regresar a nuestra ciudad, donde lleva casi dos décadas viviendo, tras verse sorprendido en Baréin por un ataque de misiles que tenían como objetivo una de las plantas del edificio donde estaba alojado.

Ali se había desplazado hasta Ryad hace un par de semanas para visitar a su hermana, y aprovechando el viaje quiso conocer algunos países de Oriente Medio, como Catar y el referido de Baréin, que pisó este viernes. En este último, sufrió las consecuencias de los ataques a Irán y la respuesta del país.

"Los proyectiles impactaron solo unas plantas por encima de donde estaba. Pensaba que no iba a vivir y por eso grabé un vídeo para despedirme de mi hijo, que subí a las redes", confiesa a Europa Press. "El sábado escuché ruidos y una alarma avisando de misiles, pero un amigo me llamó para tranquilizarme y decirme que los ataques eran solo a la base americana", relata este superviviente, cuya historia avanzaba Radio Sevilla.

Asegura Ali que las explosiones "cada vez se ecuchaban más cerca", hasta que se produjo "un temblor en toda la casa". "Mi habitación estaba en la planta 13 y el objetivo que andaban buscando, que podrían ser americanos que trabajaban en la base, en la planta 24. Se vivieron momentos de pánico, gente corriendo, mucho humo, y solo recuerdo coger de forma apresurada mi dinero y el pasaporte y e ir descalzo escaleras abajo, donde los militares ayudaban a las personas a salir del edificio".

Una vez en la calle, Ali, que se estremece cada vez que recuerda esos instantes y el tremendo susto vivido en esas horas, pudo convencer a un conductor para que lo "sacara del país como fuera", tras pagar, eso sí, una importante cantidad de dinero. Ahora, ya en Riad, se siente "muy seguro" y confiado en que bajen de forma considerable los precios de los billetes de avión para regresar a España. "No puedo permitirme pagar entre 3.000 y 4.000 euros que están pidiendo las aerolíneas".

"No es algo que se pueda olvidar de un día para otro --no en vano, ha requerido medicación para dormir-- y solo pienso en volver cuanto antes a Sevilla, que después de tantos años es mi casa", afirma visiblemente emocionado.