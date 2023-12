Aljarafesa aprueba subir sus tarifas por la inflación y la sequía con una media de 2,5 euros al mes por hogar

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe ha aprobado inicialmente para 2024, por unanimidad de todas las fuerzas políticas que la integran, la propuesta de subida de tarifas por el abastecimiento y saneamiento de agua formulada por Aljarafesa, empresa responsable del ciclo integral del agua en la comarca del Aljarafe, así como la revisión de su plan de inversiones para los próximos cuatro años.

Dicha subida se fundamenta en los mismos principios que en años anteriores: garantizar el acceso de la ciudadanía al agua, manteniendo sistemas de apoyo a los colectivos de escaso nivel de renta mediante las oportunas bonificaciones y el fondo de acción social; fomentar el uso racional del agua, mediante un sistema tarifario progresivo que beneficie al consumidor medio; establecer las medidas necesarias para garantizar la mejora continua de la calidad de los servicios, el medio ambiente y la satisfacción permanente de las necesidades de los usuarios; y por último, procurar la mejor prestación de los servicios al menor coste posible, y el nivel de actuaciones de reposición y mejora de instalaciones que garantice su sostenibilidad.

Teniendo presente que la última revisión de tarifas se llevó a cabo hace más de dos años, manteniéndose inalteradas hasta la fecha a pesar de la escalada generalizada de precios y el progresivo agravamiento de la situación de sequía con la consiguiente merma de ingresos, la presente alza pretende restablecer el equilibrio económico en la prestación del servicio, mediante un aumento de las tarifas que, en el caso de una unidad familiar media de tres miembros, supondrá un incremento en la factura del 12,9 por ciento, aproximadamente 2,5 euros al mes.

Por otra parte, y con el objetivo de fomentar el ahorro de agua, se mejora la progresividad de la tarifa, reduciendo el tope del bloque doméstico desde 21 m3/mes hasta 16 m3/mes, e incrementando el porcentaje de bonificación por ahorro aplicado sobre su precio desde el actual 3% hasta un 4% acumulativo por cada hectómetros cúbicos en que el consumo del usuario resulte inferior a dicho límite.

Al mismo tiempo, "se mejora la política de acción social implantada en el servicio, mediante la que se procura garantizar tanto que el coste del agua nunca supere el 3% de la renta de los hogares como que no se produzcan cortes de agua para las familias que realmente no puedan hacer frente a su pago", manteniendo las bonificaciones existentes, que llegan a garantizar un consumo mínimo vital de 100 litros diarios por persona y día para los casos más desfavorecidos, e incrementando en un 13,6%, hasta 375.000 euros, el Fondo de Acción Social para asegurar el suministro de agua potable a los ciudadanos cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles. En el último año, se han beneficiado de estas medidas más de once mil usuarios del servicio.

En cuanto al Plan General de Inversiones en infraestructura hidráulica, que contempla las actuaciones previstas tanto por Aljarafesa como por otras entidades, caso de las Administraciones Central y Autonómica, se han actualizado las previsiones para los próximos cuatro años, alcanzándose un importe global de 158 millones de euros para el período 2024-2027, de los que 53 millones corresponden a actuaciones a licitar por Aljarafesa. A ellas se suman las aportaciones de la sociedad a convenios con otras Administraciones y otras inversiones de explotación, totalizando un importe total correspondiente a Aljarafesa, de 78 millones de euros para el mismo período.