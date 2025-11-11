Almadén de la Plata (Sevilla) espera superar los 4.000 asistentes a su 'Día del Jamón" del 28 al 30 de noviembre

Presentación del Día del Jamón de Almadén de la Plata en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almadén de la Plata (Sevilla) ha presentado este martes la octave edición de su 'Día del Jamón' que tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre. El Consistorio espera superar los 4.000 asistentes de la anterior edición, con ocupación hotelera "completa" durante todo el fin de semana.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, la presentación ha tenido lugar en la Casa de la Provincia con la presencia del alcalde de Almadén de la Plata, Carlos Raigada, alcalde de Almadén de la Plata, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, el diputado provincial de la Diputación de Sevilla, Marín Torres, y la primera y segunda teniente de alcalde de Almadén de la Plata, Lourdes Ferrera.

La agenda de actividades incluye degustaciones de productos ibéricos y vinos locales. El viernes, 28 de noviembre, comenzará con la presentación del libro 'Camino, Sabores y Memorias', un recetario local elaborado por vecinos del municipio dentro del Proyecto Semtary, tras el que tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño.

La tarde continuará con una charla-coloquio sobre la gestión de fincas públicas en el municipio y finalizará con una cata de vinos y maridaje de la Sierra Morena Sevillana con el sumiller Carlos M. Montero y actuación musical acústica.

El sábado 29, comenzará con la ruta senderista 'Camino de Santiago el Calvario' y la charla-coloquio 'Historia y Tradición del Mármol en Almadén de la Plata', a cargo de Miguel Muñoz Sánchez. Al mediodía se podrá asistir a la exhibición de corte de jamón en la Plaza del Reloj, que estará amenizada por el periodista Jesús Bayort de RTVA.

A continuación hay prevista una actuación flamenco-pop 'Caporu Music' y la novillada "El Jamón" en Plaza de Toros Municipal, que será retransmitida en directo por Canal Sur Televisión. La jornada finalizará con la zambombá 'Fran Martínez y Genara Cañete' y una actuación musical con DJ Fali.

Por último, el domingo la localidad volverá a recorrer sus parajes naturales con la ruta 'Camino de los Molinos', mientras que en la Plaza de la Constitución habrá una demostración de toreo de salón a cargo de la Escuela Taurina Tomás Campuzano Triana.

Llegado el mediodía, en el municipio se podrá asistir al corte de jamón en el ambigú oficial, finalizando la programación del fin de semana con la actuación flamenca de Armando Mateos.