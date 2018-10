Alumnos de Politécnica de la Hispalense avisan de que la obra debe empezar ya y piden buena conexión entre edificios

Publicado 17/09/2018 17:02:16 CET

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla (US) ha alertado de la necesidad de que la obra de ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps) del edificio universitario de espacio tecnológicos en la zona U-1 del Parque Tecnológico de la Cartuja, en la zona que otrora ocupaba las instalaciones conocidas como Centrius mediante la construcción de un aulario empiece próximamente.

La delegada de alumnos del centro, Nieves Llorente, ha indicado en este sentido a Europa Press que con el programado inicio de clases para la próxima semana moverán de nuevo el asunto ante la Junta Directiva para recabar información fiable sobre los plazos.

"Aunque la ubicación del aulario parece que no será la óptima, no es la peor posible", ha especificado Llorente, que, con todo, centra en la necesidad de construir una "buena" pasarela y posibilitar de esta forma una conexión razonable la principal reivindicación actual.

"Todo sigue igual. Se supone que para el curso 19-20 todo debe estar listo, pero hay que empezar ya porque si no se terminará el Centrius y no el otro edificio", resume la delegada de alumnos, que, en otro orden de cosas, indica que por el momento no ha prosperado la posibilidad planteada en Junta de Centro para dar clases de 14,00 a 15,00 horas, franja horaria que coincide con el periodo de almuerzo y descanso, ante la "falta de espacio" de la actual sede, lo que planteó "un pequeño revuelo".

Sí salió adelante reducir en cinco el número de alumnos de nuevo ingreso que hasta ahora podían acceder a la titulación, al objeto de combatir la actual saturación de las instalaciones, cuya vetustez e insuficiencia espacial es recurrentemente denunciada por la comunidad del centro.

Aunque el rector dio datos en su informe sobre la construcción --la Hispalense ha formalizado el contrato, por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del proyecto reformado--, los alumnos sostienen haber "echado en falta" más información sobre la iniciativa.

La Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Economía y Conocimiento ha manifestado por escrito su consentimiento para adaptar el destino del proyectado Centrius al nuevo centro.

LOS TÉRMINOS DEL PROYECTO

La iniciativa supondrá el traslado de la Politécnica a las dependencias del Centrius, una acción que tendría visos de cristalizar en un plazo de unos tres años, cuando se finalice la construcción de una serie de aularios en los que se podría impartir la docencia propia de la escuela. Con la misma se desbloquea el conflicto que se estableció ante lo obsoleto e insuficiente de las dependencias de la escuela en Los Remedios.

La propuesta realizada por el Rectorado a la dirección de la Politécnica fue en un principio rechazada por la misma, ya que estas instalaciones cuentan sólo con pocos metros cuadrados más que la actual sede y no estarían suficientemente preparadas para la docencia, al estar enfocadas fundamentalmente a la investigación y, por ende, haberse habilitado muchos módulos independientes que obstaculizarían un tránsito fluido.

Sin embargo, el centro matizó que podrían trasladarse si el edificio del Centrius se reservara sólo para la administración, despachos, investigación, laboratorios y biblioteca, y en el perímetro externo se hiciera un aulario de unos 4.000 metros cuadrados.

Una vez que se analizaran con detalle todos los aspectos de la obra la intención de la Hispalense era establecer un calendario de actuación y definir el pliego de necesidades para una convocatoria de concurso de obra.