Amaia llegará al Cartuja Center de Sevilla el 6 de febrero de 2026 con su gira 'Si abro los ojos no es real'

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amaia aterrizará en Sevilla el próximo seis de febrero de 2026 con un concierto en el Cartuja Center como parte del final de su gira de presentación de 'Si abro los ojos no es real', según ha informado la propia cantante en sus redes sociales.

De esta forma, la ciudad hispalense será uno de los destinos de su tour, que recorrerá otras ciudades españolas en diferentes fechas y escenarios: Pamplona (3 de enero, Navarra Arena), A Coruña (31 de enero, Coliseum), Bilbao (3 de mayo, Bizkaia Arena - BEC!), Valencia (31 de mayo, Roig Arena) y Barcelona (20 de diciembre, Palau Sant Jordi).

La venta general para el Cartuja Center comenzará el próximo 15 de octubre a las 13,00 horas a través de la página de la gira oficial de la cantante, mientras que la preventa comenzará el día 14 a las 12,00 horas.