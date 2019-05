Ampas de centro de Sevilla se movilizan por una plaza pública al "no garantizar" Junta que no vayan a centros religiosos

Publicado 13/05/2019 15:24:55 CET

Reclaman la libre elección del centro y exigen que se garantice la educación laica

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Red de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de colegios del centro de Sevilla (Rampa) han anunciado movilizaciones después de que una treintena de familias no hayan obtenido plaza en los centros públicos solicitados, lo que conlleva a que "ahora sean derivados a centros concertados, incluso de carácter religioso, o a otros centros fuera del distrito".

En un comunicado, la Rampa advierte de que en periodos anteriores, con los socialistas en el gobierno regional, la Junta de Andalucía "había garantizado" que no fueran derivadas a centros religiosos aquellas familias que no habían solicitados colegios de esas características, pero "la actual Administración indica que no hará distinción entre centros".

En este marco, miembros de la Rampa han mantenido una reunión con el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla Joaquín Pérez Banes, tras lo que han criticado que las soluciones que se ofrecen "no son satisfactorias al problema de escasez de plazas públicas que afrontan, un año más, las familias del centro".

Así, apuestan por la defensa del derecho a la "libre elección de las familias a escolarizar a sus hijos en una escuela pública y laica" y se plantean nuevas movilizaciones, que se concretarán en una asamblea este miércoles, para reclamar "una solución provisional a esta situación, mientras se construye el necesario nuevo colegio publico en el centro".

Desde la Rampa, se sigue insistiendo en que la "única solución posible" es la creación jurídica del nuevo centro y la matriculación del alumnado sin plaza en dicho centro, "habilitando un espacio provisional para este nuevo centro educativo mientras se construya el nuevo centro en los Jardines del Valle". Además, se señala que el espacio más idóneo "sigue siendo el del antiguo colegio 'Bécquer', ocupado hasta hace solo tres años por el Liceo Francés".