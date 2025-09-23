Las AMPAs Cerro Amate (Sevilla) piden la bioclimatización de sus centros: "alcanzan temperaturas insostenibles"

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) Cerro Amate ha presentado una reclamación formal ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Sevilla para "exigir la inclusión de sus colegios e institutos en el Plan de Bioclimatización de Centros Educativos 2025/2026" dado que, según han asegurado, "en primavera y verano, las aulas alcanzan temperaturas insostenibles, incumpliendo una ley que reconoce el derecho a estudiar en condiciones dignas".

Según ha informado la asociación en una nota de prensa, "las familias denuncian que, a pesar de la aprobación de la Ley 1/2020 de bioclimatización, la gran mayoría de los centros del distrito siguen sin contar con condiciones térmicas adecuadas".

Así, han destacado que esta situación afecta de "forma negativa a la salud, el bienestar y el rendimiento académico del alumnado, así como al profesorado y al personal no docente".

Por ello, las AMPAs han reclamado una evaluación térmica de cada centro con informe de medidas a aplicar, la instalación de sistemas pasivos y/o activos de climatización en aulas y espacios comunes, la incorporación de más vegetación y sombras en los patios escolares, así como el mantenimiento adecuado y salubre de los sistemas de climatización ya instalados, especialmente los de tipo adiabático.

De esta manera, tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno, el pasado 10 de septiembre, de actuaciones de bioclimatización en 80 centros educativos más de la comunidad, han solicitado que "se cumpla ese compromiso y que sus colegios e institutos formen parte del plan".