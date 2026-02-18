Andalucía desestima el recurso de Vueling y ratifica la multa de 60.000 euros por recargo de equipaje de mano

Archivo - Un hombre lleva una maleta de cabina en la cinta de un aeropuerto. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha desestimado todas las alegaciones presentadas por Vueling y ha ratificado la sanción de 60.000 euros impuesta por la Delegación territorial de Salud y Consumo en Sevilla como consecuencia de la denuncia de una docena de sevillanos socios de Facua por el recargo del equipaje de mano.

Así lo afirma la organización de consumidores en un comunicado en el que destaca, además, que esta sanción "por cobros ilegales" se suma a la impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en noviembre de 2024 a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea.

La cuantía de la multa impuesta ahora por Andalucía "dista mucho" de los 39,3 millones de euros que el ministro Pablo Bustinduy impuso a Vueling, añade Facua. En el expediente sancionador del citado ministerio "se tuvo en cuenta el beneficio ilícito obtenido por la aerolínea a nivel nacional, estimando que ingresa 38,4 millones al año por estas prácticas".

Las denuncias que dieron origen a la resolución sancionadora de la autoridad andaluza de Consumo en Sevilla fueron presentadas por Facua en nombre de doce socios "que sufrieron los cobros del recargo del equipaje de mano mediante dos procedimientos". El primero, "la obligación de contratar tarifas más elevadas para poder acceder con él al avión"; el segundo, el cobro del recargo en el mismo aeropuerto "tras indicar el personal de la aerolínea que no podía subirse a la aeronave sin pagar un extra".

Uno de los denunciantes es el secretario general de Facua a nivel nacional, Rubén Sánchez, quién mantiene abierto un procedimiento judicial contra Vueling por estas irregularidades. En un segundo procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla ya ha condenado a esta aerolínea a reembolsarle los 50 euros que le obligaron a pagar en un vuelo Lanzarote-Sevilla en julio de 2023, concluye la organización de consumidores.

La asociación está impulsando que "los afectados por este fraude interpongan demandas contra las compañías, que no tienen ningún coste ya que no es obligatorio interponerlas con abogado ni procurador".

En este sentido, Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectados para asesorar a los pasajeros sobre cómo impulsar sanciones contra las aerolíneas y reclamar la devolución de los recargos en los tribunales. Pueden sumarse en la web 'facua.org/aerofraudes'.