Por Andalucía preguntará a la Junta en el Parlamento por Icónica Fest: "A ver si han encontrado los papeles"

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que la próxima semana preguntará al Gobierno andaluz por la edición de 2026 de Icónica Santalucía en el Pleno del Parlamento, que se celebrará los días 24 y 25.

Nieto ha apuntado que la motivación de esta iniciativa parlamentaria es "a ver qué cuenta la Junta" y con ello averiguar "si han encontrado ya los papeles que acrediten el hilo conductor de las cosas", por cuanto ha blandido las dudas legales de si se trata de un festival de música "que se puede celebrar porque ha dado todas las garantías de participación al resto de empresarios que estuviesen interesados en hacerlo".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha declarado que en su grupo "estamos muy preocupadas con todo lo que se está moviendo en torno a este festival", por cuanto ha apelado a que "vemos con estupor que se están vendiendo entradas o promocionando artistas", mientras existen de fondo esa polémica sobre cuál es el marco legal que propicia la adjudicación de la organización de este festival a una u otra empresa.

Nieto ha apelado a tener explicaciones sobre "quién habilita para hacer los conciertos, quién autoriza", y con ello "si está todo en orden o si no lo está", mientras ha señalado hacia las declaraciones, "incluidas las del propio alcalde de Sevilla", José Luis Sanz, acerca de que se hable ya de la edición 2026 "sin que nadie aclare si eso tiene soporte legal y si efectivamente ese festival se celebrará o no".

Ha ironizado la portavoz de Por Andalucía con que esta forma de proceder "es la seguridad jurídica de la que habla siempre el Partido Popular cuando habla de nosotros", para recriminarle que "gestiona la Junta de Andalucía con una torpeza increíble", antes de advertir que las dudas sobre la adjudicación de Icónica Fest "pone un bien de interés cultural en una situación comprometida por no hacer las cosas como se debe".