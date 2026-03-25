Antígona Márquez recoge en un libro el homenaje de La Puebla de Los Infantes (Sevilla) al sacerdote Miguel Rastrojo

Foto de familia tras la presentación del libro de Antígona Márquez sobre el sacerdote Miguel Rastrojo, en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de La Puebla de los Infantes ha presentado en la Casa de la Provincia el libro titulado 'Pensamiento, memoria y reflexión', un tributo de la localidad al sacerdote puebleño Miguel Rastrojo que ha volcado en palabras su conciudadana Antígona Márquez, como reconocimiento de la trayectoria personal, humana y espiritual del religioso.

En el acto han estado presentes el alcalde y diputado provincial, José María Rodríguez; la autora; Manuel Jesús Robledo, párroco local, y Evaristo y Cecilia Castro Rastrojo, familiares del sacerdote protagonista de la obra, informa la Diputación en una nota de prensa.

A partir de una labor de investigación y creación que se ha extendido durante un año, complementada con siete sesiones de entrevistas entre Antígona Márquez y Miguel Rastrojo, la autora ha culminado este proyecto editorial que recoge la vida, vivencias y pensamiento teológico de Rastrojo y que constituye un valioso testimonio documental y cultural para el municipio, que reconoce así a uno de sus vecinos más destacados.

Desde el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes se ha trasladado a la autora el agradecimiento y se ha señalado "su relevante labor, poniendo de relieve su dedicación y el carácter desinteresado de un trabajo, que ha requerido de numerosas horas de esfuerzo y compromiso personal".

La obra está editada por la Imprenta Provincial de la Diputación de Sevilla, que colabora así con los municipios de la provincia, "también en aquellas acciones que suponen destacar a sus vecinos y vecinas más insignes y reforzar el sentimiento identitario de los vecinos y vecinas.