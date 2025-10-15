Antonio Arroyo releva a Manuel Barea tras casi 35 años al frente de Feicase en Sevilla con valores de unidad y fortaleza

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Provincial de Empresas de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla (Feicase) ha celebrado en la noche de este martes, 14 de octubre, su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, marcada por el relevo en la presidencia tras casi 35 años de liderazgo de Manuel Barea y la asunción del cargo por Antonio Arroyo, quien abogó por la continuidad de los valores de unidad y fortaleza que han guiado a la organización.

Según una nota de empresa emitida por la confederación, el acto, celebrado en el salón de actos del Centro Cultural José Luis García Palacios, sede de la Fundación Caja Rural del Sur, reunió a más de 140 asistentes entre asociados, representantes institucionales y de organizaciones empresariales.

Durante la sesión, se produjo la despedida oficial de Manuel Barea, quien puso fin a su etapa como presidente tras más de tres décadas al frente de la Confederación. En su intervención, agradeció el apoyo recibido y recordó los principales hitos de su trayectoria, en la que ha acompañado al sector a lo largo de crisis económicas, transformaciones del comercio, la pandemia de la COVID-19 y procesos de modernización y digitalización.

"Han sido años intensos de trabajo, dedicación y compromiso en los que juntos hemos conseguido avanzar en la defensa de nuestras empresas, de nuestros autónomos y de todo el tejido empresarial al que representamos", afirmó Barea.

Asimismo, la Asamblea aprobó por unanimidad su nombramiento como presidente de honor, en reconocimiento a su dedicación, compromiso y liderazgo.

Con el relevo institucional, Antonio Arroyo ha asumido la presidencia con un mensaje de continuidad y renovación. En su intervención, expresó su compromiso con los valores de la organización, unidad, defensa del sector y fortalecimiento del asociacionismo, y anunció la incorporación de nuevas voces a la Junta Directiva, así como el cambio de denominación de la Confederación.

"Damos un paso histórico al pasar de 'Confederación de Empresarios' a 'Confederación de Empresas', una declaración de principios que apuesta por el lenguaje inclusivo y la representación de todas las personas que forman parte del tejido empresarial", subrayó Arroyo.

La nueva Junta Directiva incorpora por primera vez a dos mujeres, María Castro y Yolanda Sánchez, "avanzando hacia la paridad de género y una mayor representatividad de la realidad empresarial actual".

El nuevo equipo queda formado por el vicepresidente primero, Julián Gómez-Pando González, de Gómez Pando S.L.; el vicepresidente segundo, Luis Ignacio Galán López, de Grupo Viñafiel; el tesorero, José María Sánchez Jaén, de Dulcesguijo S.L.; y como vocales, Jaime Borras Martínez, de Andaluza de Cafés S.A.; Antonio Díaz Gómez, de Cash Lepe S.A.; Elena Cintado Ollero, de Mercadona S.A.; José Guisado Jurado, de Dianba S.L.; Eligio González Gómez, de Mariscos González S.L.; María Castro Molera, de Fabrienvaf Nuca S.L.; y Yolanda Sánchez Muñoz, de Frutos Secos San Blas S.L.

Además, Arroyo ha destacado que su mandato estará orientado a reforzar el papel de Feicase como referencia del comercio y los servicios en Sevilla, impulsar la modernización y apoyar a las pequeñas y medianas empresas en los retos de digitalización, competitividad, sostenibilidad y expansión a nuevos mercados.