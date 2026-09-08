Antonio Banderas protagoniza el cartel de Ágreda para el Festival de Cine de Sevilla que homenajea a Almodóvar

1115217.1.260.149.20260908142524 Foto de familia tras la presentación del cartel del Festival de Cine de Sevilla, en un acto celebrado en Las Setas - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha avanzado detalles de la programación del Festival Europeo de Cine de Sevilla (SeFF), de cara a su 23ª edición, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre, y ha presentado el segundo cartel de la colección diseñada por el ilustrador sevillano José Luis Ágreda. La nueva pieza tiene como protagonista a Antonio Banderas sosteniendo una Giralda vestida de flamenca, en un homenaje a Pedro Almodóvar, a su película '¡Átame!' y a la tradición del cartelismo de las Fiestas de la Primavera de Sevilla.

La presentación, celebrada en Las Setas de Sevilla, ha contado con la participación de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno; el director del Festival, Manuel Cristóbal, y el propio José Luis Ágreda, junto a representantes del sector cinematográfico y audiovisual y un nutrido grupo del sector cinematográfico andaluz, como informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Este cartel representa perfectamente lo que queremos que sea nuestro festival: un encuentro entre el cine europeo y Sevilla, entre nuestra tradición y la creación contemporánea", ha señalado la delegada de Cultura. "Que una figura como Antonio Banderas sostenga nuestra Giralda y que detrás de esa imagen estén Pedro Almodóvar y el legado del cartelismo sevillano demuestra la enorme capacidad que tiene Sevilla para dialogar con la cultura y con el cine desde una identidad propia".

"Estamos trabajando para que el SeFF siga creciendo, gane proyección y contribuya también a posicionar Sevilla como una gran capital cultural y cinematográfica europea", ha añadido la edil.

Ágreda ha concebido la colección de carteles para las ediciones de 2025 y 2026 como un diálogo entre el cine y la tradición gráfica sevillana. Si la primera pieza de 2026 estaba dedicada a 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard, el segundo cartel parte de '¡Átame!' para rendir homenaje a Pedro Almodóvar y Antonio Banderas y recuperar el imaginario visual de José Álvarez Gómez.

Según ha explicado Ágreda, la propuesta busca conectar con el universo "a veces kitsch, y siempre barroco" de Almodóvar, a través de un estilo más geométrico que remite a la estética de los años 50 y 60. El proyecto se completará con un tercer cartel.

Por su parte, el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla ha subrayado la voluntad del certamen de seguir estrechando su relación con la ciudad y ha afirmado que desea que el certamen forme parte de la ciudad y que la ciudad forme parte del mismo.

AGNIESZKA HOLLAND, PREMIO DE HONOR DEL SEFF

Por otro lado, la edil de Cultura ha anunciado que la directora y guionista polaca Agnieszka Holland recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a una trayectoria de más de 40 años vinculada al cine europeo. Holland es autora de títulos como 'Europa Europa' y 'Amarga cosecha', ambos nominados al Óscar, además de 'In Darkness', 'Mr. Jones' y 'El jardín secreto'.

A su trayectoria como directora y guionista se suma su importante labor en la Academia de Cine Europeo, institución que presidió entre 2021 y 2024. Así, Angie Moreno ha declarado que "es un enorme orgullo que una cineasta de la talla de Agnieszka Holland reciba el Premio de Honor del Festival".

La distinción refuerza además los vínculos entre el Festival y la Academia de Cine Europeo, con la que el SeFF mantiene una colaboración que se ha traducido en distintas iniciativas, como la lectura de las nominaciones a los Premios del Cine Europeo y la presencia de una sección EFA en diferentes ediciones.

ESPACIO TURINA, SEDE PRINCIPAL

El Espacio Turina será la sede principal y acogerá por ello ruedas de prensa, presentaciones, proyecciones, así como encuentros con el público y los profesionales. El SeFF ampliará también su presencia a otros espacios de Sevilla, entre ellos se encuentran Las Setas, que se incorporan a la programación gracias a un acuerdo con Sacyr coincidiendo con el 15º aniversario del edificio y que serán también escenario de la tradicional foto del día durante el Festival.

Asimismo, el Hotel ABBA será el hotel principal de esta edición y alojará a los invitados durante los días del certamen.

COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL DE ÓPERA

La presentación ha servido igualmente para anunciar una nueva colaboración entre el Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Festival de Ópera de Sevilla, que celebrará su próxima edición en 2027. La ciudad ha sido escenario de numerosas películas y series y, al mismo tiempo, ha inspirado más de 150 óperas, como remarcan en el Consistorio.

Fruto de esta colaboración, 'Viva Carmen', del cineasta francés Sébastien Laudenbach, será la película de apertura de la 23ª edición del SeFF. Estrenada en el Festival de Cannes, la película parte de la ópera 'Carmen', de Georges Bizet, para trasladarla al lenguaje de la animación y reinterpretar desde el cine una historia estrechamente vinculada al imaginario de Sevilla.

Por su parte, en un correo dirigido al festival, Laudenbach ha mostrado estar "muy feliz" de venir a presentar 'Viva Carmen' "en la ciudad donde transcurre nuestra historia, la Sevilla que nos ha acompañado a mi equipo y a mí durante varios años, la Sevilla en la que hemos buscado sumergirnos para captar una cierta verdad, presentar esta película en Sevilla es para nosotros una oportunidad maravillosa, aunque también nos da un poco de miedo".