Archivo - Piscina del Tiro de Línea de Sevilla. - EP ARCHIVO

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado al alcalde, José Luis Sanz, que ponga fecha a la piscina municipal que "llevan años pidiendo los vecinos del Polígono Sur", y ha asegurado que pedirán a la Junta Municipal de Distrito la paralización del parque de chorros con pérgolas y sombrilla anunciado por el IMD para la misma parcela.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la nueva licitación tiene un valor estimado de 505.785 euros, una cifra similar a los 490.362 euros por los que se adjudicó la construcción de la piscina en 2022.

En este sentido, Muñoz ha afirmado que los vecinos "quieren una piscina en su barrio, donde sus hijos puedan aprender a nadar y donde los mayores puedan bañarse y hacer ejercicio". "Para los chorros ya hay presupuesto y plazo. ¿Para la piscina, qué fecha les da el alcalde?", ha preguntado.

En este contexto, el IMD adjudicó en febrero de 2022, durante el anterior mandato, la construcción de una piscina al aire libre de 25 por 12,5 metros, con vestuarios, por 490.362 euros, para la que la empresa tenía seis meses para ejecutar la obra y, catorce meses después del acta de replanteo, apenas había ejecutado el 3,45%.

Por ello, el anterior Gobierno municipal abrió en marzo de 2023 un primer expediente para resolver el contrato por el retraso de la adjudicataria, proceso que caducó y, tras abrirse un segundo expediente, el Consejo Consultivo de Andalucía informó favorablemente sobre la resolución del contrato en julio de 2024.

PARALIZACIÓN DE LOS CHORROS El Grupo Municipal Socialista llevará a la Junta Municipal del Distrito Sur una propuesta para paralizar la licitación, convocar con urgencia una reunión de las entidades vecinales con la delegada del Distrito y la dirección del IMD y exigir un calendario vinculante, con fechas de construcción y apertura de la piscina y una partida presupuestaria garantizada.

"El Polígono Sur necesita sombra en verano y tiene el mismo derecho que cualquier barrio de Sevilla a contar con una piscina municipal. Después de tantos años de espera, a los vecinos hay que darles una fecha y cumplirla", ha concluido Muñoz.