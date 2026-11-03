Antonio Muñoz (PSOE) afea los "continuos cambios de plazo" en la ampliación de la Feria de Abril de Sevilla

Archivo - El portavoz del Grupo municipal Socialista, Antonio Muñoz en la Feria de Abril, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha cuestionado la credibilidad del nuevo anuncio del Gobierno de José Luis Sanz sobre la ampliación de la Feria, después de los sucesivos cambios de fecha y compromisos incumplidos, después de que el Ayuntamiento haya situado ahora las nuevas casetas para 2028, mientras el proyecto continúa "pendiente de informes, licitación y adjudicación de las obras".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, de las 300 casetas anunciadas para 2025 se pasó a 260 para 2026 y, después, a unas 200 para 2027. En abril de este año, Sanz aseguró que la ampliación se realizaría "sí o sí" en 2027, antes de reconocer que no estaría culminada hasta 2028.

De esta manera, la información presentada hoy acredita la remisión de documentación a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para obtener un informe preceptivo, mientras que la adjudicación extraordinaria de casetas sigue sin fecha concreta, por lo que queda vinculada a la adjudicación de las obras y dependerá del número de casetas que los técnicos determinen que estarán disponibles en 2028.

En este sentido, Muñoz ha afirmado que Sanz "ha agotado su credibilidad". "Cada vez que habla de la ampliación de la Feria cambia los plazos y deja atrás sus propias promesas. Los sevillanos tienen motivos para desconfiar: el alcalde lleva años anunciando lo que todavía no ha sido capaz de ejecutar", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que el Gobierno municipal debe explicar "qué respaldo tiene esta previsión y por qué los sevillanos deberían confiar en ella después de las anteriores rectificaciones". "Las familias y entidades que llevan décadas esperando una caseta necesitan saber cuándo podrán disponer de ella y en qué condiciones", ha abundado.

Además, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado un calendario completo con los trámites pendientes y las fases de ejecución, el coste definitivo de la operación y una explicación sobre cómo se han resuelto las objeciones al modelo económico que denunció en junio.

Por otro lado, ha mostrado su apoyo a la ampliación y su defensa de la inversión pública para proteger las cuentas municipales. "Queremos que la Feria se amplíe. Precisamente por eso exigimos rigor. La confianza que Sanz ha perdido solo se recupera con obras, cuentas claras y compromisos cumplidos", ha concluido.