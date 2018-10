Antonio Rivas, imputado por el caso 'Mercasevilla', dimite de sus cargos en el PSOE y pide la suspensión de militancia

Actualizado 28/02/2011 10:58:09 CET

El ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, imputado en el 'caso Mercasevilla', ha presentado la pasada noche su dimisión como miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE y secretario local en Camas (Sevilla) y ha solicitado también la suspensión temporal de militancia hasta que se celebre el juicio, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Esta decisión se produce después de que el pasado miércoles la Fiscalía mantuviese su imputación por cohecho en relación con el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla, por el que le reclama sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses tanto a Rivas como a los otros tres acusados, el ex director general de la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.

Además este fin de semana ha trascendido que el secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, figura como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la firma textil 'Intersur S.L.' en la que no había trabajado, según publicaba este domingo el rotativo 'El Mundo'.

El propio García Prieto explicó este domingo a Europa Press que si bien goza de una póliza de seguro de rentas, "no conozco, ni sé dónde está o a qué se dedica" 'Intersur S.L.', una empresa en la que el secretario de Política Municipal del PSOE camero dice no haber trabajado jamás. En la citada póliza, según García Prieto, figura él mismo "como tomador y receptor" y la Administración autonómica en el papel de pagadora, por lo que "no conozco a esta empresa" ni tampoco figuraría en la documentación que obra en poder de este miembro del Comité ejecutivo del PSOE de Camas.