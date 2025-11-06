Antonio Serrano, Kaele Jiménez y Tomoki Sanders, protagonistas del Festival de Jazz de Diputación de Sevilla

Archivo - Cuarteto de jazz en una actuación en el Espacio Turina, en foto de recurso. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El armonicista Antonio Serrano, recién galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2025, en una formación a dúo con el pianista Kaele Jiménez, y Tomoki Sanders, saxo tenor, en formación de cuarteto junto a Ian Finkelstein, Keyanna Hutchinson y Christian Napoleon, a los teclados, guitarra eléctrica y batería híbrida, respectivamente.

Con este plantel de músicos "de primer nivel del panorama jazzístico", arranca este fin de semana el 32 Festival Internacional de Jazz en la Provincia de Sevilla, un evento musical que organiza la Diputación, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, en colaboración con doce municipios (Alcalá de Guadaíra, Cantillana, Gines, Lebrija, Lora del Río, Mairena del Aljarafe, Marchena, Osuna, La Rinconada, Salteras, Utrera y Valencina de la Concepción) y que aglutina a lo largo de todo el mes de noviembre 24 conciertos, de 8 formaciones musicales, detalla en una nota de prensa.

En esta edición del Festival, y como formato pionero, se han incorporado a la programación otros doce conciertos de carácter pedagógico, a cargo de cinco grupos diferentes: Mingo Fernández Dúo, Julia Duggan Cuarteto, Fresh Wind Quartet, Steinbert&Cobos Cuarteto y El Cuarteto de Toño Contreras.

Son conciertos orientados al alumnado de los institutos de educación secundaria de varios de los municipios participantes y el objetivo es acercar el jazz a las personas más jóvenes de la provincia, buscando crear nuevos públicos en la provincia para esta música.

LOS CINCO PRIMEROS CONCIERTOS, DESDE HOY Y HASTA EL SÁBADO

Este jueves está previsto la actuación de Antonio Serrano&Kaele Jiménez, que presentan 'Jazz Caló', en el Teatro Municipal Juan Bernabé de Lebrija, a las 20 horas. El viernes 7, este dúo repite en el Teatro Álvarez Quintero de Osuna, a las 20 horas, mientras que Tomoki Sanders Quartet se estrena en la Sala Carrera de Marchena, a las 21 horas.

Por último, el sábado 8, a las 20 horas, en el Centro Cultural Antonio Gala de La Rinconada, volverán a sonar Antonio Serrano&Kaele Jiménez, y Tomoki Sanders Quartet actuará en la Casa de la Cultura de Valencina de la Concepción, a las 20,30 horas.

Antonio Serrano (Madrid, 1973) es un músico "virtuoso, versátil y profundamente creativo, que ha llevado la armónica cromática a su máximo nivel de expresividad". Está considerado una de las grandes figuras internacionales de este instrumento y referente indiscutible en la historia reciente del flamenco.

Se une por primera vez a Kaele Jiménez, joven pianista (24 años) que irrumpe con fuerza en la escena del jazz y el flamenco y representa a una nueva generación de pianistas gitanos que fusionan tradición y modernidad con un sello inconfundible. "Autodidacta y dotado de oído absoluto, su manera de tocar combina la raíz flamenca con la libertad del jazz y la calidez del smooth jazz. Su estilo, intuitivo y espontáneo, sorprende por la frescura, el pulso rítmico y la intensidad expresiva, situándolo como una de las voces pianísticas más prometedoras de la actualidad".

Tomoki Sanders (ellos/ellas) es herederx de una de las grandes leyendas del jazz espiritual y libre y ha desarrollado una voz propia que trasciende la tradición para abrir nuevos caminos sonoros. Hijx del mítico saxofonista Pharoah Sanders, Tomoki combina el saxofón tenor con la electrónica en una propuesta donde el jazz se funde con texturas urbanas y contemporáneas.

Su cuarteto, integrado por Ian Finkelstein (teclados), Keyanna Hutchinson (guitarra eléctrica) y Christian Napoleon (batería híbrida), despliega sobre el escenario un sonido fresco, vibrante y lleno de experimentación. El público descubrirá un concierto en el que el jazz se transforma en un espacio abierto, donde tradición y vanguardia se dan la mano. Tomoki Sanders ofrece atmósferas hipnóticas, ritmos híbridos y pasajes de improvisación que rinden homenaje a la herencia del free jazz mientras exploran nuevas dimensiones sonoras.

LOS PRÓXIMOS CONCIERTOS

Para el público que quiera ir reservando en su agenda tiempo para disfrutar del buen jazz en la provincia de Sevilla, he aquí el avance de los próximos conciertos que se celebrarán el jueves 13, viernes 14, sábado 15 y el domingo 16 de noviembre y que contarán en los escenarios de Utrera, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Gines y Marchena.

La pianista María Parra, en formación de trío, junto al contrabajista Miguel Rodrigáñez y el batería Gonzalo Maestre, actúan el jueves 13, en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra de Utrera, a las 20,30 horas; el viernes 14, en el Teatro Municipal Villa de Mairena, en Mairena del Aljarafe, a las 20,30 horas, y el sábado 15, en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra, a las 20,30 horas.

Sara Dowling&Ignasi Terraza Trío, donde la voz de esta solista, una de las voces más originales del jazz europeo, se encuentra con el piano de Terraza, junto a la batería de Esteve Pi y el contrabajo de Darío Di Lecce, actúan el jueves 13, en el Teatro de la Casa de la Cultura El Tronío, de Gines, a las 20,30 horas; el viernes 14, a las 21 horas, en la Sala Carrera de Marchena y, el domingo 16, en el Teatro Municipal Villa de Mairena, de Mairena del Aljarafe, a las 20,30 horas.