El aparcamiento disuasorio de Torreblanca en Sevilla para el uso del tranvibús arranca en enero y acogerá 250 vehículos

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla, que ha celebrado este viernes su primera sesión de cara al curso 2026-2027, ha aprobado la adscripción al área de Movilidad de una parcela situada en el barrio de Torreblanca para la construcción de un aparcamiento disuasorio que estará en funcionamiento a partir de enero de 2027 y tendrá capacidad para el estacionamiento de más de 250 vehículos.

Según ha indicado en una rueda de prensa posterior al encuentro el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, se trata de una parcela en el Polígono Aeropuerto que cuenta con una superficie de más de 1.500 metros cuadrados.

El aparcamiento tendrá capacidad para más de 250 vehículos e incluirá plazas para personas con movilidad reducida (PMR), así como espacios para motocicletas y bicicletas.

Está previsto que el aparcamiento entre en funcionamiento en enero de 2027 y, según ha ahondado el portavoz, permitirá a los usuarios procedentes de Torreblanca y de otros puntos del área limítrofe estacionar sus vehículos para continuar el trayecto en transporte público de forma "cómoda, rápida y eficiente".

Bueno ha defendido que este nuevo estacionamiento constituirá una infraestructura "fundamental" para reforzar la nueva línea de tránsito rápido TB1, también conocida como tranvibús, que, cabe recordar, comenzará a prestar servicio el próximo 28 de septiembre y conectará Torreblanca y Sevilla Este con la Plaza del Duque.

Así, ha concretado que permitirá potenciar el uso de esta línea y facilitar la conexión entre estos barrios y el centro de Sevilla, al ofrecer a los usuarios la posibilidad de dejar sus vehículos en las inmediaciones de la cabecera y continuar el desplazamiento en transporte público.