Apoyo en audición y lenguaje, encuentros formativos e insistencia en la FP, novedades educativas en Mairena (Sevilla)

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha reafirmado "su ilusión y su compromiso" con las AMPA de la localidad para "acompañarlas en todas sus necesidades y requerimientos", tal y como ha recordado la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, durante el segundo encuentro Retos de Mairena sobre educación, celebrado en la Biblioteca José Saramago.

En el transcurso del encuentro, en el que han participado once asociaciones de madres y padres del municipio, De Pablos ha anunciado que el Ayuntamiento "solicitará a la Consejería de Educación su colaboración para ofrecer un nuevo servicio municipal de logopedia, con el objetivo de compensar las deficiencias en audición y lenguaje que padecen los estudiantes maireneros y que las familias han denunciado públicamente", señala el Gobierno local en una nota de prensa.

La edil ha confirmado también la puesta en marcha de encuentros formativos sobre temas de especial interés, como el acoso escolar, y adelantó que dichos encuentros "se adaptarán a las necesidades de conciliación de las familias", de modo que puedan participar el mayor número posible de madres y padres.

La delegada ha compartido, además, el anuncio realizado por la Junta de Andalucía sobre la solicitud del quinto instituto de educación secundaria del municipio, con una dotación inicial de 170.000 euros para la redacción del proyecto, y subrayó "el objetivo municipal de que dicho centro amplíe la oferta de Formación Profesional en Mairena del Aljarafe".

Asimismo, De Pablos ha informado sobre el proyecto de renaturalización de los patios escolares, incluido entre los proyectos municipales que han obtenido financiación de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), y ha recordado que "el Ayuntamiento ha convocado recientemente ayudas dirigidas a los CEIP, IES y centros concertados para la redacción de proyectos educativos de transformación futura de patios y espacios exteriores".

"El Ayuntamiento trabaja por una educación pública más cercana, participativa y adaptada a las necesidades reales de las familias y del alumnado", concluyó De Pablos, quien agradeció la implicación de las AMPA en el diálogo continuo con el Consistorio".