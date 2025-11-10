Apoyo municipal a la Banda Nuestra Señora del Águila de Alcalá (Sevilla) en su concierto por el día de Santa Cecilia

La presentación del concierto tradicional de Santa Cecilia contó con la presencia del delegado municipal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla), Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Musical Nuestra Señora del Águila organiza, en colaboración con la Delegación del Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el tradicional concierto con motivo de la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, el sábado 28 de noviembre, en el Auditorio Riberas del Guadaíra, a las 20,00 horas.

Según ha detallado el Consistorio local, se trata de un una cita "muy especial" con una puesta en escena que permitirá al público deleitarse con la trayectoria y experiencia musical de más de 160 años de la citada banda y con nuevas formaciones de "gran calidad que siguen haciendo crecer este proyecto".

Así lo ha explicado el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, que ha estado acompañado del presidente de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila, Manuel Alejandro Leal, y del director de la Banda de Alcalá, Ángel Lasheras.

Rivas ha señalado que es "una buena oportunidad" para disfrutar de piezas musicales de "gran calidad", al mismo tiempo que ha alabado "la creatividad de sus integrantes y el intenso trabajo a nivel musical, lúdico y educativo en las vertientes que tiene esta Asociación Musical", con una trayectoria centenaria e ininterrumpida.

En este sentido, el concejal ha animado a todos los vecinos del municipio "a disfrutar de este espectáculo y de la cultura", en este caso a través del talento "de grandes músicos".

Asimismo, los responsables de la entidad han concretado que será una tarde para disfrutar "de la pasión y el talento" de sus formaciones, de "la energía y frescura" de la Banda Académica Nuestra Señora del Águila que dirige Roberto Rico, de la "delicadeza" de la Orquesta de Cámara 'Ciudad de Alcalá', y de la "majestuosidad" de la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra, ambas bajo las órdenes de Lasheras.

En concreto, el concierto de Santa Cecilia contará con un "amplio repertorio" de "grandes piezas interpretadas" por las distintas formaciones, además de la participación de la Coral Polifónica de Alcalá de Guadaíra y el Coro Infantil Escuela de Música 'Manuel Navarrete León'.

Las entradas se pueden adquirir en el propio Auditorio Riberas del Guadaíra o en la Casa de la Cultura en horario de 9,00 a 14,00 horas, por un precio de 5 euros --sólo pueden adquirirse previo pago con tarjeta--, y también están disponibles por 'entradas.alcaladeguadaira.es'.