Aprobada la nueva licitación de la concesión del servicio de explotación del Hotel Oromana de Alcalá (Sevilla)

El Hotel Oromana de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portal de Contratación del Estado ha publicado la nueva licitación del Hotel Oromana, tras aprobarse en la Junta de Gobierno del pasado viernes 16 de octubre, por lo que hasta el 27 de noviembre las empresas interesadas podrán presentar su candidatura a la nueva licitación para la concesión del servicio de explotación del Hotel Oromana tras la adaptación de la documentación del procedimiento a las indicaciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Trcja), con objeto de proceder a una nueva convocatoria del concurso.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la resolución estimó parcialmente el recurso presentado contra la licitación, sin cuestionar la configuración general de la concesión ni la validez de los principales documentos preparatorios. Las modificaciones exigidas se centraban fundamentalmente en la mayor concreción de determinados criterios de selección y adjudicación, por lo que no ha sido necesario replantear el proyecto ni repetir los estudios previos.

En este contexto, la Delegación Municipal de Turismo ha elaborado una memoria justificativa reformada, que incorpora las modificaciones necesarias en el ámbito de sus competencias técnicas, manteniendo los objetivos generales de la contratación.

Entre las mejoras, se ha procedido a la reformulación del criterio de adjudicación relativo a mejoras arquitectónicas, con mayor concreción de las modalidades de mejora admisibles, sus límites, características y forma de valoración, además de que se ha reformulado el criterio de adjudicación relativo a las inversiones o servicios complementarios susceptibles de valoración, delimitando las actuaciones que podrán ser objeto de puntuación y la reformulación de los criterios de selección de candidatos propios del procedimiento restringido.

El resto de apartados de la memoria justificativa inicial se han conservado en sus propios términos, en cuanto no resultan afectados por la resolución indicada, si bien en algunos casos se ha preferido reforzar su motivación o se ha procedido a la corrección de algún error material.

Según ha explicado, el delegado de Turismo, Christopher Rivas, las modificaciones vienen a "mejorar los pliegos y no alteran la finalidad de la licitación: la rehabilitación, modernización, posible ampliación y explotación integral del Hotel Oromana, con el objetivo de ampliar su categoría y posicionamiento como establecimiento hotelero de cuatro estrellas"

De esta manera, la concesión mantendrá su duración prevista de 40 años y un canon mínimo anual de 40.000 euros, así como el modelo de gestión profesionalizada que permitirá abordar las inversiones necesarias y mejorar la calidad de los servicios de alojamiento, restauración y celebración de eventos.