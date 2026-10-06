Aprobadas las bases y la convocatoria de la prueba para obtener el certificado de aptitud del taxi en Alcalá (Sevilla)

Taxi en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno de Alcalá de Guadaíra (sevilla) ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria para obtener el Certificado de aptitud para conducir los vehículos con licencia municipal de auto taxi en el municipio. La certificación de la aptitud se acreditará mediante la expedición del permiso municipal de conductor de auto taxi.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, el examen consistirá en una prueba dirigida a evaluar el conocimiento de los aspirantes sobre temas relacionados con la prestación del servicio de taxi y versará, al menos sobre Conocimiento del término municipal de Alcalá de Guadaíra; ubicación de oficinas públicas, centros oficiales, establecimientos sanitarios, hoteles, lugares de ocio y esparcimiento, lugares de interés cultural y turístico y los itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino, así como conocer la Ordenanza municipal y del resto de la normativa que afecte al servicio de taxi, el régimen y aplicación de las tarifas y a la atención a los usuarios con discapacidad.

Por su parte, el delegado de Accesibilidad y Movilidad, David Delgado ha explicado que "para obtener el permiso municipal para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi será necesario ser declarado apto en el examen convocado por el Ayuntamiento y acreditar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos".

Así, para poder realizar el examen, los aspirantes tendrán que presentar como recogen las bases los documentos acreditativos de que cumplen requisitos como hallarse en posesión del permiso de conducir suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial y el certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad infectocontagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de taxi, ni padecer algún tipo de adicción que impida la prestación del servicio.

En la sede electrónica del Ayuntamiento están publicadas las bases de la convocatoria y la instancia para la inscripción ('https://ciudadalcala.sedelectronica.es'). Las solicitudes se podrán presentar desde este martes 6 hasta el día 20 de octubre.