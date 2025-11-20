Aprobado el proyecto de reordenación del Paseo de la O y el cambio de suelo para seis microparkings

Archivo - Zapata de calle Betis ya arreglada por el Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves la actualización del proyecto de ejecución de la reordenación del Paseo de Nuestra Señora de la O y su conexión con la calle Betis. Asimismo, se ha dado el visto bueno al cambio de la calificación de suelo de seis vías del barrio de El Povernir y Los Remedios para la construcción de microparkings subterráneos.

La propuesta de mejora plantea la recalificación general de este paseo junto al río, comprendido entre la calle Párroco Pedro Ramos Lagares hasta la base del puente de Triana. La intención es que se pueda "caminar sin interrupción de un espacio a otro" contando para ello con mejoras en el pavimentos, mayor dotación de árboles, mejoras en la iluminación e instalación de bancos, fuentes y aparca bicicletas.

El proyecto tiene un coste de 1.020.756,96 euros, de los cuales el 52,39% corresponden al Ayuntamiento de Sevilla y el 47,61% a la Consejería de Fomento.

Al hilo de la financiación del proyecto, la concejal del grupo Con Podemos-IU, Susana Hornillo ha señalado que la parte del Consistorio ha subido un 30% desde que se presentó el documento en 2020. Ante esto, el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha defendido el escrito y ha justificado que "ha habido una actualización".

En paralelo, se ha aprobado el cambio de calificación de los tramos de subsuelo para continuar con los trabajos de cinco microparkings previstos en los barrios de El Porvenir y Los Remedios. En concreto, en las calles Virgen de Lujan, Virgen de la Antigua, Bogotá, Felipe II y Genaro Parladé.

La iniciativa ha contado con el rechazo del PSOE y Con Podemos-IU. Ambas formaciones han hecho hincapié en el carácter "privatizador" de la medida. Para el concejal socialista, Francisco Páez, ha asegurado la propuesta trae consigo "negocio para algunas empresas" y ha cifrado en 30 millones de euros el valor del suelo. "Se han entregado al mercado, no a los vecinos", ha afirmado.

En esta línea, Hornillo ha señalado que el Ayuntamiento está "permitiendo que ciertas empresas hagan negocio con la necesidad de vecinos".

Por su parte, De la Rosa ha defendido el proyecto para "acabar con la falta de aparcamiento" de la ciudad y ha negado que se trate de "un negocio político". En esta línea, ha señalado que el gobierno anterior no construyó "ningún parking" y ha indicado que el pliego recogerá el precio definitivo de los suelos el próximo mes. "Estamos trabajando todas las fórmulas", ha destacado.