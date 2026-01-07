Aprocom lamenta "la mala campaña navideña" del pequeño y mediano comercio de Sevilla con un 1,3% menos de ventas

Imagen de comercios de la capital hispalense anunciando sus Rebajas de Invierno. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) ha hecho balance de la campaña navideña en Sevilla. La entidad ha señalado "la mala campaña" para el pequeño y mediano comercio con un descenso del consumo de media de un 1,3 % respecto al año anterior desde el Black Friday hasta las vísperas de Reyes.

Según ha indicado la entidad en una nota, de los datos analizados se deduce un descenso anual de un 1,7 % de media de ventas en 2025 como balance anual acumulado.

Por otro lado, Aprocom ha asegurado que las expectativas de consumo en las rebajas de invierno 2026, "son buenas", considerando éstas desde 7 enero hasta 28 febrero 2026, "aunque hay ausencia de regulación legal y los periodos oficiales no están prefijados".

La entidad ha previsto un incremento del consumo de un 4 % de media, "como consecuencia de los malos datos de la campaña navideña, debido a la retracción de las familias".

Aprocom ha señalado que "la negativa situación política y económica de las familias conlleva que los ciudadanos no hayan efectuado tantas compras en periodo navideño y esperen a rebajas para obtener ese abrigo, zapatos o electrodomésticos que necesitan".

"La menor disponibilidad para consumir de las familias se refleja en todos los subsectores del comercio, de ahí que tengamos puestas las expectativas en estos meses de rebajas", ha afirmado la entidad.

En esta línea, ha pedido a los establecimientos que saquen a la venta "todos los stocks no vendidos en campaña navideña, que es el sentido por el que nacieron los periodos de rebajas".