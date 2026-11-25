Archivo - Manifestantes con carteles con la foto de Marta del Castillo. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra Manuel Huerta de la Morena, perito que intervino en las actuaciones relacionadas con el caso de Marta del Castillo, al concluir que no existen indicios de delito de intrusismo profesional.

Según consta en la resolución, las pruebas periciales objeto del análisis practicadas por Huerta no constituyen "una actividad reservada legalmente a una titulación concreta, requisito indispensable para apreciar un delito de intrusismo profesional". Al respecto, remarca que el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla expresamente la participación de peritos no titulares.

El auto destaca igualmente que Manuel Huerta fue propuesto por la representación del padre de Marta del Castillo y aceptó el cargo ante la autoridad judicial identificándose como perito judicial y CEO de Lazarus, sin atribuirse en ningún momento una condición profesional distinta de la que constaba en las actuaciones.

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