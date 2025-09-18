El Área Sanitaria Sur de Sevilla celebra un concurso de dibujo por el Día Mundial de la Salud Mental

La Jefa del Servicio de Salud Mental del Área Sanitaria Sur, la doctora Matilde Blanco (i), acompañada de la coordinadora de Cuidados de Salud Mental de este Área Sanitaria, Charo Guerrero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ante la inminente celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre, el servicio de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha lanzado una nueva edición del concurso de pintura para la selección del dibujo protagonista que lucirá como cartel conmemorativo en sus dispositivos asistenciales.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, han participado usuarios de las unidades de Salud Mental de este área sanitaria, del Soporte Diurno de la Fundación Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y participantes de la red de Asociaciones de Salud Mental que colaboran en este servicio clínico.

La iniciativa, desarrollada por tercer año consecutivo, está impulsada por la Comisión de Humanización del servicio de Salud Mental de este área sanitaria, integrada por diferentes perfiles profesionales.

Cada edición está enfocada a la temática referente al eslogan elegido cada año a nivel internacional; sin embargo, el objetivo es siempre común: "dar visibilidad y voz a los pacientes para que expresen a través de los dibujos el significado personal de ser usuario de Salud Mental".

En esta ocasión, se han recibido un total de 15 propuestas de obras, tal y como ha destacado la entidad, de las cuales el Jurado ha seleccionado tres.

El dibujo ganador está inspirado en el eslogan del Día Mundial de la Salud Mental en el año 2025: 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'. Su autoría se corresponde con un usuario de este área sanitaria.

Por lo que respecta al premio, recibirá el correspondiente reconocimiento el próximo día 10 de octubre, en un acto que se celebrará en el hospital sevillano para conmemorar esta efemérides de carácter internacional.